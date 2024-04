«Arsenals magiske mann Martin Ødegaard er en stor leder som David Beckham... Den norske playmakeren har fått total respekt fra lagkameratene sine», skriver Danny Murphy i en overskrift for den store britiske tabloidavisen Daily Mail.

Han spilte ni landskamper for England, og spilte over 150 kamper for blant annet Liverpool og Fulham. Murphy likte godt det han så av Arsenal-kaptein Martin Ødegaard i 3–0-seieren over Brighton lørdag.

«Blant strålende Arsenal-prestasjoner skilte Martin Ødegaard seg ut for meg. Han satte tonen for en enormt imponerende seier, og jeg kan ikke gi ham et høyere kompliment enn å si at kapteinskapet hans minner meg om måten David Beckham ledet det engelske laget jeg var en del av», skriver Murphy.

Tidligere England-kaptein David Beckham. Foto: Lynne Sladky / AP / NTB

Han viser til måten Beckham trente, spilte og dirigerte på. At han ikke var den mest verbale kapteinen, spilte ingen rolle. Alle - selv noen store egoer - fulgte Beckham likevel, ifølge Murphy.

Ødegaard har selv gitt uttrykk for at han ikke er den som roper høyest, men heller vil lede med sin tilstedeværelse gjennom å være seg selv.

«Ødegaard minner meg om det. Jeg var først overrasket da Mikel Arteta ga han kapteinsbindet, men det gir perfekt mening», skriver Murphy.

Han roser måten Ødegaard presser motstanderne på uten ball - og hvrodan han setter sammen spillet til Arsenal mellom midtbanespillerne og angrepsspillerne med ballen.

«Hvis Ødegaard løfter Premier League-trofeet etter sesongen, fortjener Arteta stor «cred» for å gjøre ham til kaptein».

Før Liverpool-Manchester United (søndag kl. 16.30) leder Arsenal Premier League med ett poeng til Liverpool og Manchester City.