– Hun går som en gud. Hun er i sitt livs form, sier NRK-kommentator Torgeir Bjørn om Knotten.

– Jeg føler meg bedre og bedre i løypa om dagen, sier Knotten selv til NRK.

Hun satte ny karrierebeste med andreplass, og tok sin tredje pallplass i karrieren. Ikke nok med det: Hun er i delt ledelse i verdenscupen etter to renn.

Men det var ett skudd som sto i veien for seier.

– Jeg tenkte «pokker heller» etter bom på ligg. Men jeg skjerpet meg på stående. Jeg hadde ikke trodd det var mulig å komme på pallen med én bom.

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff er borte - men de norske skiskytterkvinnene innfrir også denne vinteren.

– De har bevist at de har tatt ansvar, som vi snakket om tidlig i sesongen. «Nå er de to beste borte, og da må dere stå frem og ta ansvar.» Det går ikke an å gjemme seg, sier landslagssjef Per Arne Botnan til VG.

Juni Arnekleiv er på vei mot sin første pallplass i verdenscupen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ingrid Landmark Tandrevold og Marthe Kråkstad Johansen fulgte opp som nummer seks og syv.

– Det er helt vilt. En god norsk dag på jobben, fastslår Tandrevold til NRK.

– Dette har ikke gått opp for meg ennå. Jeg visste ikke at jeg var topp 3. Dette var ikke forventet med én bom, sier Juni Arnekleiv til NRK.

Norge vant stafetten onsdag og stilte derfor med stor optimisme til start fredag. Lisa Vittozzi vant åpningsrennet over 15 km. i verdenscupen sist helg foran Franziska Preuss og Lisa Vittozzi.

Men fredag skulle mye handle om Norge.

Ingrid Landmark Tandrevold på fredagens sprint. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ingrid Landmark Tandrevold gikk styggfort, skjøt fullt hus på liggende og ledet. På stående ble det én bom. Juni Arnekleiv gikk glitrende på stafetten onsdag og fulgte opp med å fylle på liggende og nøye seg med én bom på stående fredag.

Karoline Knotten fikk én runde på liggende, men så fullt hus på stående. Og hadde disponert løpet glimrende.

Hjemmehåpene Elvira og Hanna Öberg skjøt heller ikke fredag godt nok til å kjempe helt i teten. De hadde fire norske kvinner foran seg.

Søndag er det jaktstart i Östersund.