Se hele listen nederst i saken.

Det viser ligningstallene for 2022 som Skatteetatten offentliggjorde onsdag morgen.

Listen er basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne fra julaften 2022.

Det er tennisspiller Casper Ruud som har håvet inn mest med sine 31,4 millioner kroner.

Inntekten til Snarøya-mannen økte med drøyt 22,4 millioner kroner fra 2021:

Han hadde et fantastisk 2022 med to Grand Slam-finaler og var så høyt oppe som nummer to på verdensrangeringen.

Ruud ble slått i tre strake sett mot Rafael Nadal i French Open, mens han ble slått av fenomenet Carlos Alcaraz i US Open-finalen.

Jakob Ingebrigtsen er nestemann på listen. Han tjente 11,2 millioner kroner i 2022.

1 / 3 FØRSTE: Dette var Jakob Ingebrigtsens første VM-gull. Her fra VM i amerikanske Eugene i fjor.





Distanseløperen slo til med VM-gull på 5000 meter i Eugene. Han tok sølv på 1500 meter. Det ble to gull (1500 & 5000 meter) under EM i München.

Martin Ødegaard er utøveren fra topp 100-kåringen med størst formue. I 2022 hadde Arsenal-kapteinen en formue på 120 millioner kroner.

Fire idrettsutøvere totalt kom seg over 10 millioner i inntekt. Karsten Warholm (hekkeløper) og Johannes Thingnes Bø (skiskyting) følger etter.

PS: Mange av Norges idrettsutøvere tjener til livets opphold og vel så det i utlandet og betaler skatt i utlandet. Derfor vil ikke den fullstendige inntekten til flere av idrettsutøverne være oppgitt her: