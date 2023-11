Tirsdag kom nyheten om at idrettsstyret setter ned foten for strømming av breddeidrett blant dem under 18 år.

Men det finnes unntak: Idrett på høyt nivå blant dem mellom 15 og 18 kan fortsatt strømmes. Det samme kan enkeltarrangementer der det er tatt konkrete avveininger.

Dette får stifteren av Stines Sofies Stiftelse til å stusse.

For på spørsmål fra VG, så sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai at Norway cup kan være et arrangement som kanskje kan få strømme.

– Det er et arrangement som kan ha allmenn interesse, sa hun på et pressemøte i går, mandag.

– Hva gjør at det har allmenn interesse kontra en annen stor cup?

– Det vet jeg ikke, for man må ta en vurdering ved hvert enkelt arrangement. Det er et eksempel på noe som kan være av allmenn interesse. Men vurderingen er ikke tatt ennå, svarte hun.

– Hvem skal foreta dette? Den enkelte arrangøren?

Her tok kommunikasjonssjef Finn Aagaard ordet:

– Overordnet skal det være avklart hvem som er behandlingsansvarlig for strømming av arrangementet. Det er den som er definert som behandlingsansvarlig som må foreta interesseavveiningen, sa han.

IDRETTSPRESIDENT: Zaineb Al-Samarai mener det som ble presentert mandag er en betydeling innskrenkning. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Du definerer altså din egen behandlingsansvarlig, som vil ha makt til å finne ut at «vår cup kan strømmes». Er det riktig forstått?

Al-Samarai svarte:

– Nei, både vi i NIF og særforbundet vil være rådgivende organ.

Senere, mandag kveld, utdypet hun overfor VG:

– All strømming må gjøres i samsvar med personvernregelverket, og dette innebærer at det må foretas grundige vurderinger.

Ada Sofie Austegard satt i det såkalte strømmeutvalget. Hun reagerer på det hun hørte på pressemøtet tirsdag formiddag:

– Her har dere i pressen blitt lurt. Idrettstoppene skyver ansvaret nedover på særforbundene, slik at det blir opp til dem å definere hva som er toppnivå, høyt nivå og bredde, og hva som skal strømmes. Det er fullstendig i det blå om hva som kan strømmes. Hva er det i realiteten som strammes inn? Alt er uklart, sier hun til VG.

– Dere spør hvem som er «beslutningsansvarlig». Det viser seg at det kan være hvem som helst, sier hun.

Hun peker på at særforbundene, som er rådgivende organer, ofte er tilhengere av strømming av barneidrett.

– De snakker om at det er greit med strømming på såkalt høyt nivå. Men det er ikke «høyt nivå» når en 14-åring spiller Norway Cup. Det de igangsetter nå er skremmende. De har lurt pressen. De har ført dere bak lyset, sier Austegard.

Zaineb Al-Samarai er konfrontert med uttalelsen:

– Jeg nevnte et eksempel på et arrangement som det kan være rettslig adgang til å strømme, men det må gjøres en konkret vurdering og jeg kjenner ikke til om slike vurderinger er gjort, sier idrettspresidenten.

Hun understreker at hvem som er «behandlingsansvarlig» følger av personvernregelverket, og at NIF Ikke kan heve seg over alminnelig lovgivning.

– Organisasjonsledd som vurderer om de skal strømme et idrettsarrangement må fatte beslutningen basert på ulike forhold, og nivået og profesjonaliteten i konkurransen er et av flere momenter som er relevante. Det er det enkelte særforbund som har den beste idrettsfaglige kompetansen innen sine idretter, og som derfor er faglig sett best egnet til å definere egen topp- og breddeidrett» sier Al-Samarai til VG.

Hun understreker at det må vises varsomhet og at en rekke konkrete tiltak må gjennomføres før det tas en beslutning om å strømme dem mellom 15 og 18 år.

– Dette er altså ikke å skyve ansvaret nedover, men å beskrive hvor ansvaret faktisk ligger, mener Zaineb Al-Samarai.

Ada Sofie Austegard tok ordet og kritiserte NIF under et pressemøte mandag ettermiddag.

KONTROVERSIELT: Mygame-kameraer som dette har skapt debatt det siste året. I går, mandag, skulle NIF-styret sette punktum. Foto: Ole Martin Wold / VG

Austegard satt selv i strømmeutvalget som presenterte sine anbefalinger i en rapport i forrige uke. Hun opplevde der at generalsekretærene i flere særforbund var svært positive til strømming av idrett blant barn og unge.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai svarte Ada Sofie Austegard i plenum på mandagens pressekonferanse:

– Våre vedtak ligger innenfor retningslinjene som i dag er anbefalt av Datatilsynet. Det er det Datatilsynet ser på som riktig for norsk idrett, sa hun.

Al-Samarai fortsatte:

– Og så er det krevende at norske særforbund blir beskyldt for å være med på å eksponere barn, og «selge barn». For det som er lagt til grunn er barnas sikkerhet. Det er det viktigste vi har vært opptatt av. Vedtaket gjelder våre organisasjonsledd og ikke de private aktørene, så det er ikke en markedsverdi som har styrt vårt vedta, sa hun.

Mandag kveld understreket hun at det NIF har ønsket, er å få kontroll på strømming av idretten:

– Dette er en betydelig innstramming av en tidligere uregulert praksis, samt et vedtak som presiserer og tydeliggjør det juridiske handlingsrommet for strømming, sier hun.