Liverpools «reserve-back» Conor Bradley (20) var det store navnet med to målgivende og ett mål før han ble byttet ut, og Trent Alexander-Arnold fikk plassen «sin» tilbake etter 67 mintters spill.

– Nesten uvirkelig å tenke på at han knapt har spilt kamper på det nivået her, sier Lars Tjærnås som Viaplay-ekspert om Bradley.

– Han har gjort absolutt alt riktig. I kveld kunne han få ballen til å prate ... Jeg føler at jeg har sett gjennombruddet til en kommende storstjerne.

Først sendte han ballen til Diogo Jota som kranglet inn 1–0 i kamp med Chelseas tafatte forsvarere.

– En lekker pasning fra Bradley, sier Tor Ole Skullerud i Viaplay-studio.

Så ble det 2–0 da Bradley gikk på et nydelig løp på høyresiden og skjøt forbi Chelseas gode keeper Djordje Petrovic - etter fin pasning fra Luis Diaz.

Bare ti dager etter at Bradley startet sin første Premier League-kamp, vartet unggutten opp med sitt første mål for de rødkledde. Det skal bli vanskelig for Jürgen Klopp å holde ham borte fra startoppstillingen fremover.

3–0 kom da Bradley la et utenomjordisk innlegg som Dominik Szoboszlai headet like fint i nettmaskene. Rett etterpå ble han byttet ut.

– Han holder Trent Alexander-Arnold på benken. Det er fantastisk, sier Pål André Helland om 20-åringen.

Dette er niende gang høyrebacken er på banen for Liverpool denne sesongen. Det har endt med ett mål og fire målgivende.

Dommer Paul Tierney var et stort samtaleemne hos Chelsea-fansen i pausen. Mange mente han burde ha blåst straffe da Virgil van Dijk stoppet Conor Gallagher tidlig i matchen.

– Jeg synes det er klar straffe, sier Pål André Helland.

Tor Ole Skullerud ved hans side var ikke enig i Viaplay-studio:

– Jeg synes ikke det er klokkeklart. Det er kontakt, men jeg synes han hjelper til.

I motsetning til Chelsea, fikk Liverpool straffespark da Jota ble tatt - men Darwin Núñez skjøt i stolpen.

Conor Bradley feirer etter sin scoring. Foto: ADAM VAUGHAN / EPA / NTB

Christopher Nkunku reduserte til 3–1 for Chelsea, og samme mann ble like etter kakket på ankelen av Virgil van Dijk. Men verken dommer Paul Tierney eller VAR pekte mot straffemerket.

– Jeg mener det er straffe, sier Lars Tjærnås på Viaplay.

4–1 kom ved Luis Diaz - etter innlegg fra Darwin Núñez, som utrolig nok ble stående uten scoring i onsdagens kamp.

Liverpool er oppe i 51 poeng, mens Manchester City har 46. Men de himmelblå har én kamp mindre spilt enn Liverpool. Arsenal står også på 46 - men med like mange kamper som Liverpool.

– Liverpool flekser musklene i kveld, sier den tidligere toppspilleren Chris Sutton som ekspert hos BBC Radio.

Det var 13. gang Mauricio Pochettino møtte Jürgen Klopps Liverpool. Han står med bare én seier, mens syv har endt med tap. Dette var Chelseas sjette tap på de syv siste bortekampene. Chelsea følte seg snytt for to straffespark.

Alexis Mac Allister var tilbake i Liverpools startoppstilling. Midtbanespilleren var ikke med i 5–2-seieren over Norwich i FA-cupen på grunn av en skade. Han fikk seg en kraftig smell mot slutten, men kom seg opp etter litt behandling.

Ben Chilwell var tilbake fra start hos Chelsea etter et langt skadefravær. Han fikk gult kort for filming. Han var blant de tre Chelsea-spillerne som tatt av i pausen.

Disse to klubbene møtes også i finalen i ligacupen. Det skjer på Wembley 25. februar.

På forhånd hadde syv kamper på rad endt med uavgjort mellom disse lagene. Onsdag handlet det meste om Liverpool.