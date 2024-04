– Sesongen har vært veldig fin, både sportslig og at jeg fortsatt synes det er veldig kult. Det er kult å se at jeg fortsatt kan bli bedre når jeg er 35 år. Det har gitt mye motivasjon, sier han.

35-åringens karrierevalg etter denne sesongen har vært en het potet i skiskyttermiljøet denne sesongen.

Selv har han vært tydelig på at han rett og slett ikke har visst hva han skal gjøre etter denne sesongen. Han trekker frem spesielt én ting som utslagsgivende for valget:

– Magefølelsen. Det er alltid ting som er for og imot, så det er aldri hundre prosent. Når du ender på det, er det klart at det er magefølelsen du følger.

– Hva var det som veide tyngst mot å fortsette?

– Det er reisingen og det som følger med, når du er blitt pappa og har reist i mange år. Du er mye borte. Gita (Simonsen, forloveden) må gjøre veldig mye på hjemmebane, så jeg må ha respekt for at det er tøft i perioder. Og det at du har en liten gutt, selvfølgelig, sier Bø.

Dette er Tarjei Bø og hans karriere Vis mer ↓ Født: 29. juli 1988 (35 år) Klubb: Markane IL Verdenscup: 13 verdenscupseirer, 68 pallplasser. Vant verdenscupen sammenlagt i 2010/11-sesongen. VM: Totalt 11 VM-gull, 2 av dem individuelt. 26 VM-medaljer totalt. OL: 3 gull (1 i 2010, 2 i 2022), 2 sølv og én bronse. To individuelle medaljer i Beijing-OL 2022.

Den neste etappen av Bøs karriere bringer med seg noen endringer, etter «noen runder» i familien.

Blant annet legger han opp til å være mer hjemme på vårparten og sommeren, for å prioritere den delen av livet. Rett og slett litt klarere skiller på sesong og perioden utenfor.

– Det er viktig å være to om det, for vi er et veldig bra team. Jeg har aldri vært så god skiskytter som etter jeg møtte Gita, så hun har en stor del av æren. Hun er den hemmelige treneren i denne suksessen, sier Bø.

HEMMELIG TRENER: Tarjei Bø med forloveden Gita Simonsen i bakgrunnen til venstre etter stafettgullet i 2019-VM. Fra venstre utover det: Mor Aslaug Thingnes Bø, Hedda Dæhli Bø, far Klemet Bø og lillebror Johannes Thinges Bø. Foto: Lise Åserud / NTB

35-åringen er blitt mer eller mindre pepret med spørsmål om hva han vil gjøre etter sesongen, en tankeprosess han rett og slett har utsatt for å fokusere på konkurranser. I påsken falt avgjørelsen.

Samtidig som spekulasjonene har pågått, har Bø levert det han selv kaller sin kanskje beste sesong noensinne.

Annenplass i verdenscupen sammenlagt, individuell sølvmedalje i VM, sammenlagtseier i sprintverdenscupen og stabile toppresultater er fasit når regnskapet er unnagjort – for å nevne noe.

Skiskyttersesongen avsluttes med NM på Geilo denne helgen. Rennene sendes på NRK 1.

Og kanskje får vi mer brødrehumor i sesongen som kommer?