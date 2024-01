Boban, som har vært en nær rådgiver for UEFA-president Aleksander Ceferin, sier opp i protest mot et forslag som kan gi Ceferin mulighet til å sitte lenger enn tolvårsgrensen.

I et åpent brev skriver Boban at han er sterkt uenig i og dypt bekymret over forslaget.

Han mener det ikke bare er juridiske problemer, men også moralske og etiske problemer knyttet til å endre reglene for å gi Ceferin mulighet til å bli sittende som president utover tolv år.

Ifølge Boban bryr ikke Ceferin seg om innvendingene, og vil presse gjennom forslaget uansett for å nå sine personlige ambisjoner.

UEFA-PRESIDENT: Aleksander Ceferin. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Rådgiveren skriver i brevet at han har hatt et meget godt forhold til både presidenten og øvrige kolleger i løpet av de tre årene han har hatt stillingen.

– Det er med sorg og tungt hjerte at jeg ikke har noe annet valg enn å forlate UEFA, skriver Boban i brevet:

Avgangen til Boban avslører en dyp splittelse blant fotballederne i Europa, ifølge The New York Times.

Mange er bekymret for at regelendringene vil gi Ceferin og UEFA-ledelsen for mye makt. UEFA styrer fotballen i 55 nasjoner og milliardturneringer som Champions League.

Kroatiske Zvonimir Boban hadde en stor karriere som fotballspiller, hovedsaklig for Dinamo Zagreb og Milan. Han spilte syv landskamper for Jugoslavia og senere 49 landskamper for Kroatia.

