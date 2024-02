– Her har du «dopskogen». Det er en eim av hasj når barn spiller fotball på banen her. Det er folk som løper inn og ut med ting, sier Kyrre Alvær til VG stående på idrettslagets eneste fullskala kunstgressbane.

Han er styreleder for Klemetsrud IL. Akkurat nå er «Mortensrudprosjektet» på annengangshøring før milliardsatsingen skal behandles i bystyret. I tillegg til blant annet skole og sykehjem, inkluderer planene en totalrenovering av idrettsparken.

Det er bare et gigantisk problem, mener sjefen til idrettslaget som skal bruke det:

– Kapasiteten vår på anlegg for barn og unge går ned med planene kommunen har laget, og den er sprengt fra før, sier Alvær.

«DOPSKOGEN»: Her oppbevares, kjøpes og selges narkotika, ifølge styrelederen i Klemetsrud. Foto: Gisle Oddstad / VG

De siste månedene har VG omtalt anleggskrisen for idretten i Oslo, som har det dårligste tilbudet i landet.

På Mortensrud er boligsatsingen stor. Nye innbyggere vil føre til enda større press på kapasiteten i årene som kommer. Frykten er at idrettslaget må si nei til mange barn på grunn av plassmangel.

– Hele anlegget skal være ferdig i 2030. Jeg tør ikke tenke på hvordan vi skal løse ting da, sier Alvær.

– Har dere gitt beskjed til politikerne om dette her?

– Ja, ja, ja, ja. Det kommer til å bli pent her, men det er mange ting som gjør at jeg spør: «Hva tenker vi med? Hvorfor gjør vi som vi gjør?» Det er dyktige mennesker i de kommunale etatene, men hvorfor ender de opp med slike løsninger?

VARSLER OM KRISE: Styreleder Kyrre Alvær i Klemetsrud IL i Oslo mener en ny milliardplan ikke vil kunne møte behovet til barn og unge i fremtiden. Foto: Gisle Oddstad / VG

Forklaring: Kapasiteten går ned Vis mer ↓ Ifølge Klemetsrud IL, mister de tilgangen til gymsalen på nåværende Mortensrud skole. Den skal erstattes av en ny skole som skal bruke den nye flerbrukshallen som gymsal for elevene. Den nye flerbrukshallen erstatter «Plasthallen», som KIL bruker i dag. Dermed blir det en mindre hall for Klemetsrud IL. Idrettslaget mener kapasiteten i stedet burde blitt økt betraktelig, blant annet på grunn av boligbyggingen i området som vil føre til flere innbyggere. Det kunne blitt gjort med to «enkle» grep, ifølge styreleder.

Her i bydelen Søndre Nordstrand kommer 28,4 prosent av barna fra lavinntektsfamilier. Det utgjør 2409 barn.

Til sammenligning er 4,9 prosent av barna i bydelen Vestre Aker, på vestkanten, i samme situasjon. Tallene har VG innhentet fra Bufdir.

Politiet i området har varslet om økt kriminalitet de siste årene.

– Noe må snu før jeg kan bli optimist. Ungdommene må ha noe å håpe på, de må kunne håpe på en fremtid, har Hans Magnus Gjerlaug i Oslo-politiet uttalt.

Under VGs besøk blir det tydelig at ungdommene ikke har hatt et idrettsanlegg å være stolte av de siste tiårene. Når de reiser til vestkanten, «sperrer de øynene opp» over hvor gode forhold de kan møte der, blir vi fortalt.

– Vi skal blant annet bidra til at færre barn og unge havner utenfor, og da trenger vi stor nok kapasitet, sier Alvær.

ØDELAGTE GARDEROBER: Hverken vannet eller lyset i dusjen fungerer i «bortegarderoben» på Mortensrud. Rørene brøt sammen under en periode med frost. Foto: Gisle Oddstad / VG

Klemetsrud IL og «Aksjonsgruppe Mortensrud» ønsker blant annet én ekstra flate i den kommende flerbrukshallen og én ekstra fullskala fotballbane.

Kostnaden mener Alvær vil være liten med tanke på prosjektets størrelse.

– Det siste tallet jeg hørte, var at idrettsdelen av Mortensrudprosjektet kommer på 1,5 milliarder, sier KIL-sjefen, som jobber gratis som styreleder for klubben med rundt 1000 barn, tenåringer og voksne.

Han tar frem mobiltelefonen og viser hvordan Klemetsrud IL ser for seg endringen.

– Vi har foreslått å snu den eksisterende fotballbanen 90 grader slik at det blir plass til en til ved siden av, men da får vi i svar at «dopskogen» må bevares.

VIL SNU PÅ PLANENE: Styreleder Kyrre Alvær vil flytte dette kunstgresset 90 grader slik at det blir plass til et nytt kunstgress ved siden av, som vil kunne øke kapasiteten for barn og unge betraktelig. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Så i stedet for å fjerne «dopskogen», blir den prioritert over en ekstra bane?

– Ja, satt på spissen, kan du si det sånn. Så enkelt er det. Det er absurd, sier Alvær.

I tillegg til det ene fullskala kunstgresset, som har plass til å aktivisere flere hundre i uken, har KIL en syverbane til disposisjon.

NEDSLITT: Den kommende renoveringen av Mortensrud idrettspark er langt på overtid. Foto: Gisle Oddstad / VG

Oslobygg er kommunens eiendomsforetak og skal utføre prosjektbestillingen. De er forelagt kritikken i denne saken.

– Her blir det fotball, friidrett, landhockey, cricket, og ikke minst legges det godt til rette for uorganisert aktivitet. Vi vil også opprettholde eksisterende naturkvaliteter, slik at skogen også blir et område for rekreasjon og aktiviteter, skriver seniorrådgiver Marte Svenneby til VG.

Hun opplyser at Grindaker Landskapsarkitekter har tegnet idrettsparken og at de ble valgt på grunn av kompetanse på idrettsanlegg og uteområder. Oslobygg vil ikke dele et estimat for totalprisen.

– Detaljprosjekteringen av idrettsanleggene vil bli gjennomført etter at reguleringsplanen er vedtatt. Kostnaden for denne delen av prosjektet er derfor ennå ikke kvalitetssikret, så det er for tidlig å gå ut med konkrete tall.

KRITISKE: Spesialrådgiver Robert Gausen sammen med generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets og styreleder Kyrre Alvær. Foto: Gisle Oddstad / VG

I 1996 ble det etablert en midlertidig hall på Mortensrud. 28 år senere står den her fremdeles. Etter at vi har tatt oss gjennom kontorbrakker med råttent tak, åpner Klemetsruds styreleder døren til «Plasthallen» som flere hundre barn benytter hver uke.

MIDLERTIDIG SIDEN 1996: Her har «Plasthallen» stått i 28 år. Foto: Gisle Oddstad / VG

En iskald luft slår mot samtlige på innsiden. Synet er mye verre. Taket består av en dryppende presenning full av sopp og treplater som på ingen måte virker stabile.

– Er dette helsemessig forsvarlig?

– Det tør jeg ikke å uttale meg om, sier Alvær, som tok over som styreleder i KIL i 2017.

1 / 3 SOPP: Dette er presenningen i innendørshallen på Mortensrud idrettspark, som har stått som en «midlertidig» løsning siden 1996.





– Hvilken mulighet har dere til å fikse disse problemene selv?

– Vi er ikke i nærheten av å ha penger til å kunne gjøre noe med det. Hadde vi visst at det ikke ble bygget noe her før i 2026, kunne vi forsøkt å få til noe, men vi har hele tiden hørt fra kommunen at det kommer noe nytt neste år, uten at det har skjedd.

Generalsekretær Magne Brekke og spesialrådgiver Robert Gausen i Oslo idrettskrets er til stede denne iskalde formiddagen i februar. De slaktet nylig en annen kommuneplan for å begrense nye idrettsanlegg fra å bli bygget i fremtiden.

Spesialrådgiveren forteller plutselig at han blir uvel mens vi beveger oss til garderobedelen av anlegget.

– Dette er en del av grunnen til at det store prosjektet faktisk skal gjennomføres. Idrettsparken her har jo sett råtten ut i 25 år. Samtidig klarer ikke kommunen å svare ut fremtidens kapasitetsbehov, sier Gausen.

Hallen skal i utgangspunktet rives til høsten, men KILs styreleder frykter utsettelser på minst ett år på grunn av den pågående høringen.

– Dette sier noe om hvordan Mortensrud-området har blitt behandlet over tid, mener Gausen.

RÅTTENT OG FALLEFERDIG: Slik ser det ut på brakken hvor utstyr oppbevares i Klemetsrud IL. Foto: Gisle Oddstad / VG

Mortensrudprosjektet Vis mer ↓ Kommunens egen beskrivelse av idrettstilbudet: «Felt 12 er det største feltet i Mortensrudprosjektet. Her planlegges det permanente idrettsanlegg. Det planlegges to fotballbaner med undervarme, en 7-er og en 11-er. Det skal etableres en landhockeybane med tilhørende driftsbygg og aktivitetssone (skatepark og ballbinge), som er planlagt ferdigstilt høsten 2024. Det planlegges også en friidrettshall med klubbhus for cricket- og landhockey, cricketbane med kunstgress, skogspark og oppholdsareal.» «På felt 11 på Mortensrudprosjektet skal det bygges skole med flerbrukshall, og her blir det også arealer til kampsport og klubbhus, kulturskole og kultursal»

Generalsekretær Brekke i idrettskretsen mener barna på østkanten fortjener bedre.

– Oslo er verdens beste idrettsby – bare du har ressurssterke foreldre som kan kjøpe deg plass slik at du kan bli med, sier Brekke.

Det gjelder dessverre ikke for alle. Nesten halvparten av barna i Klemetsrud har ikke råd til å betale treningsavgiften. Heldigvis får de økonomisk hjelp av idrettslaget og deres støttespillere slik at de likevel kan være sammen med venner i fotball, håndball eller andre aktiviteter.

SLITT: Dette er dusjene i Mortensrud-garderobene. Foto: Gisle Oddstad / VG

I Oslo-budsjettet på over 100 milliarder for 2024 uttalte byråd Anita Leirvik North (H) at det var satt av null kroner til nye fotballbaner. Etter press stemte bystyret i desember for å legge inn 61,4 millioner til renovering av fire nedslitte kunstgress. Nå opplyser hun at det også var lagt inn penger til en femte rehabilitering av Bjørndals bane fra før.

– Jeg forstår godt at idretten er kritisk. Denne kommuneplanen har vi arvet etter det forrige byrådet, akkurat som vi arvet et budsjett der det kun var satt av midler til én kunstgressbane, skriver North i en e-post til VG.

HAR MAKT: Anita Leirvik North (H) er byråd for kultur og næring i Oslo. Foto: Frode Hansen / VG

Hun har hovedansvaret for idretten i Oslo etter å ha overtatt som byråd for Omar Gamal (SV) i fjor høst.

– Når det gjelder kommuneplanen, kommer vi til å gå minst like grundig gjennom den som idretten, for den har åpenbart mange svakheter. Hensynet til byens barn og unge er dette byrådets viktigste prioritering. Ingen skal stå utenfor et idretts- og fritidstilbud på grunn av foreldrenes økonomi.