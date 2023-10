Ekspertene etter Klæbo-avtalen: – Fremstår som noe annet enn han er

Onsdag erklærte Johannes Høsflot Klæbo (26) at det ikke var noe must å gå verdenscup. Fredag gikk han Norges Skiforbund i møte og fikk på plass avtalen han trengte for å kunne gjøre det.