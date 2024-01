Det opplyser Vålerenga i en pressemelding onsdag. Nettavisen meldte om nyheten først.

– Jeg går inn i teamet med Geir Bakke. Det blir som vi hadde i Lillestrøm. Jeg får ansvaret for alt en hovedtrener skal ha ansvar for. Geir har siste stemme om vi skulle være uenige. Jeg har hovedansvar for det som skjer på feltet, sier Myhre til VG.

Myhre begynner i jobben umiddelbart og har en like lang avtale med klubben som Bakke.

– Det blir spennende. Det har gått fort. Jeg hadde første møte med Siem 22. desember og romjulen ble brukt til å forhandle. Det har vært veldig hektisk og jeg gleder meg til å komme i gang. Etter å ha gått arbeidsledig i fem-seks måneder og grublet, så er det veldig deilig at VIF kom på banen, fortsetter Myhre.

GJENFORENES: Geir Bakke (t.v.) og Petter Myhre gjenforenes i Vålerenga. Her fra tiden som trenerduo i Lillestrøm. Foto: Heiko Junge / NTB

Bakke og Myhre trente Lillestrøm sammen frem til Bakke forlot romeriksklubben til fordel for Vålerenga i sommer.

Den gang skapte det sterke reaksjoner i Lillestrøm at hovedtreneren valgte erkerivalen.

– Det blir nok reaksjoner på flere måter. Til de som tror dette er et avtalt spill og sånne ting så kan jeg avkrefte det. Dette hadde ingenting med det å gjøre når det smalt. Det var Geir sin avgjørelse, sier Myhre.

Bakke og Myhre ledet Lillestrøm til opprykk fra Obosligaen i 2020. Nå skal de prøve å gjøre det samme med Vålerenga.

– Petter og jeg har jobbet sammen i flere år med gode erfaringer. Vi utfyller hverandre som trenere, og begge kjenner de utfordringene Vålerenga er i nå etter nedrykket. Hele støtteapparatet gleder seg til oppgavene som venter, sier Geir Bakke til Vålerengas nettside.

Myhre avsluttet arbeidsforholdet i Lillestrøm samtidig som Bakke og har frem til nå figurert som fotballekspert i TV 2. Nå gjenforenes de to i Vålerenga.

Der har de begge to vært assistenttrener tidligere. Myhre var hovedtrener i klubben i 2007.