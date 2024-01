Frisk Askers Olivier Dame-Malka (33) slo Grønli til blods. Saken har vakt sterke reaksjoner i hockey-Norge.

Fredag formiddag møtte 18-åringen pressen i Fredrikstad med en tydelig blåveis rundt det høyre øyet.

– Etter forholdene har jeg det ganske bra, sier Grønli til VG.

– Hvordan opplevde du det som skjedde?

– Jeg så en Frisk-spiller gå mot en krangel og da går jeg naturligvis imellom for å hindre at det skal skje noe. Vi tar tak i hverandre, han spør hva jeg driver med, om vi skal slåss. Jeg sier ingenting, men likevel får jeg noen overraskende slag mot meg.

SLÅTT NED: Olivier Dame-Malka sender Stjernens Sondre Grønli i isen. Foto: Jonas Fjeld Pettersen/ Privat

– Hvem kaster hanskene først?

– Det var han. Jeg kaster ikke hansken min i det hele tatt. Den mister jeg mens jeg driver med selvforsvar.

– Hva tenker du om at han slår mot hodet?

– Det er ikke veldig bra, iallfall ikke når han er uten hanske.

– Hva tenker du om hvilken straff Frisk-spilleren bør få?

– Ingen kommentar, svarer Grønli, som sier at han tror at han er tilbake neste uke og at han trolig ikke pådro seg en hjernerystelse.

– Har du vært heldig?

– Ja, jeg føler at det kunne gått mye verre. Spesielt etter at han på det siste treffet . . . da merker jeg at han har kastet hansken og da må jeg bare hive meg unna.

– Var du ved bevissthet hele tiden?

– Ja, det var jeg, svarer 18-åringen, som også fikk matchstraff, karrierens første. Det lever han greit med.

– Jeg skulle ikke spille mer i den kampen der og da, men jeg syns det er urettferdig.

Han har fått en melding fra Frisk Askers daglige leder Nicolay Sørensen, som ønsket ham god bedring og håper det går bra.

– Det setter jeg veldig pris på, sier den unge Stjernen-spilleren.

Sportslig leder i Frisk Vidar Wold forteller til TV 2 at Dame-Malka, som spilte sin siste kamp for klubben i Stjernehallen, ikke vil la seg intervjue fredag.

– Han sier at Stjernen-spilleren oppsøkte ham. Det ble tumulter mellom dem og som videre ledet til en slåsskamp. Han synes det er trist at det ble som det ble, men føler det er to parter i denne saken, sier Wold til TV 2.

Frisk Askers daglige leder Nicolay Sørensen sier til VG fredag:

– Det viktigste jeg vil si er at vi tar sterk avstand fra sånne hendelser, fra slåssing på isen av all art egentlig. Det er ting som skjer i forkant og på bildene som er kommet ser man grunnen til at det ble en konfrontasjon, men det har ingen betydning for at utfallet blir som det blir og det betyr ikke på noen måte at det er greit det som skjer. Og det er jo ganske brutalt når du får inn sånne slag.

Stjernens styreleder Gisle Edvard Årnes varslet til VG torsdag kveld at de vil gå til anmeldelse av saken.

Olivier Dame-Malka har vært i kontroversielle situasjoner tidligere. For noen uker siden ble idømt flere kampers karantene etter å ha slått ned en Lillehammer-spiller.