Fra startnummer tre satte Sarrazin standarden, og tok ledelsen med over tre sekunder ned til Jeffrey Read og Gino Caviezel.

Den store favoritten Marco Odermatt klarte ikke å følge opp gårsdagens seier. Odermatt kjørte i mål til andreplass, 58 hundredeler bak franskmannen.

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde klarte å hamle opp med Sarrazin. Det norske fartsfantomet kjørte inn til tredjeplass – sekundet bak franskmannen.

– Formen har definitivt vært bedre, men den er litt bedre enn i går, sa Aamodt Kilde til Viaplay i et intervju før rennstart fredag.

I intervju med Viaplay etter rennet fortalte Kilde at han traff noe løssnø, og dermed mistet en del fart. Kilde var best av samtlige etter andre sektor, men tapte et halvsekund i den tredje sektoren.

Aamodt Kilde vant både utforen og super-G-en i fjorårets Wengen-utgave, og ble nummer tre i torsdagens utfor.

Adrian Smiseth Sejersted hadde en god åpning på sitt løp og var nærmest Sarrazin på toppen. Sejersted tapte for mye mot slutten av løpet, og kjørte inn til 12. plass – ett sekund og 71 hundredeler bak.

Det ble dramatisk da halvt norske Alexis Pinturault halvveis i løpet mistet kontrollen og falt stygt i høy hastighet. Franskmannen ble liggende nede i løypen i drøyt 20 minutter før han ble hentet av helikopter.

– Nei, nei, nei!, skrek Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Det kan være karrieretruende, fortsatte Toft.

Landsmannen Cyprien Sarrazin måtte sitte i lederstolen og følge dramatikken. Omtrent 20 minutter etter fallet ble Pinturault hentet ut av løypen med helikopter.

– Det er ingen god følelse, men jeg håper det går bra. Jeg hørte at han er ved bevissthet, men vi vet lite ennå, sa Sarrazin til Viaplay.

30 mann har vært i aksjon, og ytterlige 32 skal i aksjon – deriblant Fredrik Møller (startnummer 50) og Markus Fossland (startnummer 52).

Saken oppdateres.