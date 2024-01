Manuel Feller fra Østerrike gikk til topps i den dramatiske duellen. Han vant kun to hundredeler foran McGrath. Overraskelsesmannen Dominik Raschner ble nummer tre.

Siste mann ut i andre omgang var Alexander Steen Olsen, men allerede før andre passering gikk det galt. 22-åringen havnet på innerski og kom ut av balanse.

Utgangspunktet kunne knapt vært bedre for norsk storeslem i slalåm. Alexander Steen Olsen (22) ledet for første gang i karrieren et verdenscuprenn etter første omgang. Det foran lagkamerat Atle Lie McGrath (23), og kun 5 hundredeler skilte dem før avgjørelsen i andre omgang.

Samtidig var også Henrik Kristoffersen på skuddhold med en sjetteplass fra første omgang.

Andre omgang startet godt, og Kristoffersen var på vei mot ledelse. Men like før slutt gikk det galt. Nordmannen gikk i bakken på innerski, og selv om han klatret opp i bakken og fullførte svingen, var tiden tapt. Kristoffersen endte sist blant alle som fullførte.

Sebastian Foss Solevåg fikk det heller ikke til å svinge, og endte på 24. plass. Timon Haugan ble nummer ni.

Adelboden har vært en norsk drømmebakke de siste årene. I fjor vant Lucas Braathen foran bestekompis McGrath. Dobbeltseieren kom nøyaktig to år etter at de begge skadet kneet i storslalåmrennet i samme bakke.

Steen Olsen står med én verdenscupseier fra før. Den kom i fjorårets slalåmrenn i Palisades Tahoe. McGrath har på sin side to seirer på det øverste nivået.