Carlsen er i delt ledelse sammen med syv andre spillere etter første dag. Alle har ni av 12 mulige poeng.

Daniil Dubov og Jan Nepomnjasjtsjij spilte remis i et parti som blir anklaget for å være forhåndsbestemt av de to.

De to russerne ble enige om remis da stillingen var helt lik utgangsstillingen – altså at det ikke så ut som en brikke var flyttet. De danset litt rundt med hestene sine, tilsynelatende helt uten interesse av å spille et seriøst parti.

Nå skriver NRK at de to blir straffet ved at begge får null poeng i partiet.

Det var i fredagens nest siste runde. Begge kjemper om VM-gullet.

– Jeg vet ikke om det er lov. Det viser ringakt for VM og sjakkspillet, sier Atle Grønn på NRK-sendingen.

– De spiller tullesjakk, sier han om at hestene danser rundt på brettet. – Det er barnslig. Jeg synes ikke de kan gjøre det.

SKANDALEPARTIET: Nei, du ser ikke på brikkene før partiet mellom Dubov og «Nepo» startet. Dette er sluttstillingen – etter at de to russerne danset litt rundt med hestene sine, før de gikk tilbake til utgangsposisjon og tok remis. Foto: Skjermdump Chess24.com

Jon Ludvig Hammer skriver på X:

– Forhåndsarrangerte remiser er ulovlige og bør resultere i utvisning fra turneringen. Vi kan imidlertid ikke vite om det var forhåndsarrangert.

Torstein Bae raser på NRK:

– Jeg synes de burde bli straffet hardt. Det var absolutt ikke akseptabelt. En skandale. Om jeg hadde vært turneringsleder, hadde jeg dømt begge til tap. Det er dårlig turneringsledelse. Dommerne er ofte feige.

Den tidligere toppspilleren Peter Leko sier på chess24-sendingen:

– Dommeren kan gi begge null poeng.

ILLUSTRASJONSBILDE: Vi må være helt tydelige på at dette er et illustrasjonsbilde tatt i en annen sammenheng, men Torstein Baes uttrykk her beskriver likevel godt hva han tenkte på om det omdiskuterte partiet. Til venstre Ole Rolfsrud. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

De norske sjakkekspertene Tarjei J. Svensen og Jon Ludvig Hammer skriver på X:

Ikke i form – men vil ikke klage

Carlsen har nå spilt 25 partier uten å tape i Samarkand, 13 partier i hurtigsjakk-VM og de 12 partiene til nå i lynsjakk-VM.

– Det er en veldig bra posisjon med tanke på at han ikke har vært i form i dag, sier pappa Henrik Carlsen til NRK etter at fredagens partier er over. Faren innrømmer at Magnus har vært litt heldig som sluppet unna nederlag.

– Jeg er ikke i veldig form, men så lenge poengene renner rimelig inn, skal jeg ikke klage, sier Carlsen til NRK.

NRK-kommentator Torstein Bae sier det samme på sendingen:

– Jeg synes han har vært litt på halv 12 hele dagen.

Etter å ha sikret VM-gullet i hurtigsjakk torsdag, uttalte Carlsen at lynsjakk blir annerledes. Der kan han bruke sin helt spesielle intuisjon ved sjakkbrettet effektivt.

– Det var dårlig. Jeg spilte helt uten rytme. Jeg er ikke helt på. Forhåpentligvis blir det bedre ut over dagen. Jeg er ikke så uthvilt som jeg har vært de andre dagene. Det gikk ikke fort i hodet nå, sa Magnus Carlsen til NRK etter det første partiet.

Forklaringen fikk vi kanskje etter parti nummer tre:

– Jeg måtte bytte skjorte. Jeg hadde tatt med noen skjorter til Aryan. Så det var en av dem. Den var litt for tight for lyn. Når du skal spille fort, så må du ha litt løse klær.

Pappa Henrik Carlsen måtte hente en genser på hotellet. Verdenseneren hadde hvit skjorte de første to partiene.

Magnus Carlsen og Johan Sebastian Christiansen. Foto: Anastisaja Korolkova

Johan Sebastian Christiansen hadde fire seirer av fire mulige fra start.

– Barneskirenn, sier han til NRK etter å ha vunnet mot den indiske stjernen Gukesh.

Christiansen har tidligere kalt unge motstandere for «bøtteknotter». Han tapte for åtteåringen Roman Shogdziev i hurtigsjakk-VM - men har slått tilbake i lynsjakk.

– Det er vel ikke så mange som forventet dette. Jeg slår også mine egne forventninger. Dette er det sykeste - mot knallhard motstand.

Men etter hvert gikk det ikke like bra Sandefjord-karen - i kamp med svært gode motstandere.

Magnus Carlsen diskuterer med Daniil Dubov etter deres parti. Foto: Anastastija Korolkova

Slik spilte Carlsen fredag:

Parti 1: Magnus Carlsen-Sergey Grigoriants, Ungarn 1–0.

Parti 2: Jakhongir Vakhidov, Usbekistan-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Parti 3: Maksim Tsaruk, FIDE-Magnus Carlsen 0–1.

Parti 4: Magnus Carlsen-Conrad Holt, USA 1–0.

Parti 5: Timur Radjabov, Aserbajdsjan-Magnus Carlsen 0–1.

Parti 6: Magnus Carlsen-Shamsiddin Vokhidov, Usbekistan 1–0.

Parti 7: Magnus Carlsen-Vladislav Artemiev, FIDE 1/2–1/2.

Parti 8: Sanan Sjugirov, Ungarn-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Parti 9: Magnus Carlsen-Subramaniyam Bharath, India 1–0.

Parti 10: Daniil Dubov, FIDE -Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Parti 11: Magnus Carlsen-Nihal Sarin, India 1/2–1/2.

Parti 12: Jan Nepomnjasjtsjij-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Lørdag følger de ni avgjørende partiene.

Russernes suksess skaper reaksjoner. Russland-professor Atle Grønn sier på NRK-sendingen at det er «problematisk» med russeren Vladislav Artemiev i teten.

– Han har ikke lagt skjul på at han støtter Putin, og han spiller de såkalte «Z-turneringene» til krigshisseren Sergej Karjakin.

– FIDE styres av russere. Derfor får russiske sjakkspillere delta internasjonalt, sier Grønn.

Russerne får ikke lov til å spille under det russiske flagget og den russiske nasjonalsangen - men har flagget til FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) som sitt symbol.

– Artemiev tilhører majoriteten som støtter regimet. Det gjør ikke Jan Nepomnjasjtsjij, sier Grønn.

Partiene fredag ble forsinket etter et klokkedrama der amerikaneren Andrew Hong la inn protest om klokka i partiet mot Yu Yangyi. Hongs klokke gikk ut på tid - noe amerikaneren mente var en feil. Saken måtte behandles i appelljuryen, og spillerne gikk hvileløst rundt og ventet på at mesterskapet skulle fortsette.