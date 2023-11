Granerud engasjerte seg nylig i debatten rundt skiforbundet med en kronikk i Adressa der han talte landslagsmodellens sak. Han sier at han ville skrive ut fra et utøverperspektiv.

– Hvis vi ønsker så stort mangfold som mulig i idretten, og også utøvere som når langt, så er vi avhengig av gode tilbud også for unge. Hvis en større andel av pengene går til utøverne og mindre til forbundene, vil det skape større forskjeller med tanke på hvem som kan holde på. Jeg tror det er viktig å unngå en for stor privatisering av idretten, sier han til VG.

Granerud fortsetter svevet om breddeidrett:

– Jeg brenner veldig sterkt for at så mange barn som mulig i Norge skal få oppleve idrettsglede, enten alene eller sammen med andre på idrettsbanen. Hvis jeg kan bidra til det gjennom å gi motiverende ord til frivillige rundt omkring, eller stille opp for forbundets sponsorer, så gjør jeg det med glede.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen har i et brev foreslått at hoppsporten blir løsrevet fra Norges Skiforbund rent økonomisk. Halvor Egner Granerud ønsker ikke å kommentere det.

– Men det ligger en kritikk av andre innen skiforbundet i det du skriver?

– Ja, det går mer på at skiforbundet er i minimum én konflikt i året. Det håper jeg vi kan bli flinkere til å unngå.

Granerud uttalte etter Lucas Braathens sjokkbeskjed om å legge opp at det først og fremst var Braathens tap. Og at han ikke hadde så stor sympati for utøvere som tjener mange millioner i året og går glipp av en ekstra.

TRIUMFEN: Endelig vant en nordmann igjen hoppuken sammenlagt. Her jubler Halvor Egner Granerud i Bischofshofen i januar 2023. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP / NTB

– Ble du rik av en fantastisk vinter nå sist?

– Jeg synes det, i hvert fall. Jeg synes jeg ble kjemperik. Jeg er 27 år og bor i hus og kan betale mye hvis jeg vil. Jeg er jo ikke glad nok i penger til å bli skikkelig rik. Men jeg har tjent masse penger de siste tre årene, og hadde det vært det viktigste, så hadde jeg nok klart å få inn flere personlige sponsorer enn null.

Premiepengeoversikten viser at Granerud hoppet inn drøye 5,4 millioner kroner forrige sesong.

– Du har ingen personlige sponsorer?

– Nei. Jeg har ikke ork til det. Bare utstyrssponsorer.

VERDENSCUPVINNER: Halvor Egner Granerud i aksjon i verdenscupavslutningen i Planica - der han kunne ta imot pokalen vinner sammenlagt for 2022/2023. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Halvor Egner Granerud besøkte nylig Monaco Grand Prix – og mener at hoppsporten har mye å hente fra Formel 1. Hoppukevinneren var gjest med sitt skimerke BWT, som også er hovedsponsor for Formel 1-teamet Alpine.

– Det mest fascinerende var at vi fikk besøk av Alpine-førerne Esteban Ocon og Pierre Gasly før løpet. De tok seg tid til å dra innom og si noen ord noen timer før de skulle ut og konkurrere.

– Hva tenker du om det?

– Det viser styrken til Formel 1 - de tar rollen som showbusiness seriøst. Uten interesse er det ingenting. Det er litt det samme som med oss. Det er ikke sånn at folk tar på seg hoppskiene og hopper til jobb. Vi er avhengig av å skape interesse og skape øyeblikk.

– Alle vi små idretter har mye å lære. Det må nesten være en del av jobben.

MONACO: Halvor Egner Granerud og kjæresten Karoline Nilsen sammen med Alpines Formel 1-førere Pierre Gasly (t.v.) og Esteban Ocon (t.h.). Foto: Privat

29. november 2020 tok Granerud sin første verdenscupseier noensinne i Kuusamo. Siden har han stort sett vunnet og vunnet. Hoppuken 2022/2023 står høyt. Men han testet positivt for corona i VM 2021, slet med disk og vraking i OL 2022, og VM 2023 endte uten individuelle medaljer.

– Er du klar for den vanskelige tredjerunden, som de sier skøyter?

– Jeg føler på mange måter at det er fjerdeåret. Selv om 2021/2022-sesongen hadde flere skuffelser enn oppturer, så var det fortsatt en god sesong. Jeg er roligere nå enn jeg føler jeg har vært i de tre foregående sesongene, der ting har gått bra.

– Så var det noen nedturer også sist vinter?

– Ja, det var jo det, men jeg går ikke inn i denne vinteren med en forventning om å overgå fjoråret. Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått oppleve to sesonger der jeg har vært skikkelig best i verden. Det er ikke veldig mange som får oppleve det én gang, og i skihopping er det ikke så mange som klarer å gjøre det flere ganger.

FAMILIEBILDE: Halvor Egner Granerud sammen med pappa Svein Granerud, mamma Marit Egner og kjæresten Karoline Nilsen på nyttårsaften 2022. Foto: Geir Olsen / NTB

– Er hoppuken eller VM i skiflyging på hjemmebane viktigst?

– Ja, takk, begge deler ... Det er kortvarige konkurranser som handler mer om å klare å justere formen. Jeg lurer på om jeg fikk det til i fjor inn mot spesielt hoppuken og Raw Air. Jeg fikk det ikke til inn mot VM. Men jeg gleder meg til å se om jeg har funnet noe om det med å hoppe form.

– Om du hadde vært polakk, hadde du trengt livvakter etter en sånn jubelsesong. Har du sluppet unna?

– Jeg har definitivt sluppet livvakter. Jeg var relativt sliten etter sesongen og har ikke hatt så mye overskudd til å gjøre så mye mer enn å trene.