Aamodt Kilde blir med i utvalget som skal vurdere endringer i dagens landslagsavtale. Dermed snur han i avgjørelsen sin. I februar var han ikke interessert i å delta.

Atle Lie McGrath vil delta som utøverrepresentant for teknikklaget når Kilde ikke kan delta.

Utvalget er nå fulltallig, og vil levere sin innstilling til skistyret i løpet av våren. Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Jeg har vært tydelig, også i media, når det gjelder min oppfatning av Skiforbundets håndtering i denne prosessen. Tilliten er satt kraftig på prøve, men jeg opplever likevel at det nå er ekte vilje til å finne løsninger, sier Aamodt Kilde.

Han opplyser om at Skiforbundet nylig har deltatt i konstruktive dialoger med alpinlandslaget, og sitter med opplevelsen om at det er en felles anerkjennelse om at det er nødvendig å revidere landslagsavtalen.

– Dette har vært et positivt skritt i retning av å gjenopprette tillit, da vi opplever at våre synspunkter blir både hørt og respektert, sier han videre.

I utvalget sitter det blant annet hopperen Johann Forfang og langrennsløperen Pål Golberg. Det er også en rekke sponsorsjefer med, i tillegg til flere av sjefene for de forskjellige skigrenene. Alpinsjef Claus Ryste er også med

Generalsekretær Arne Baumann sier det var avgjørende at en alpinist ble med i utvalget.

– Vi skal snakke åpent om alle problemstillinger og ha en ambisjon om at utvalget skal levere en omforent innstilling til skistyret. Samtidig erkjenner vi at det er krevende å finne løsninger som ivaretar interessene til alle utøverne, syv grener, partnere, Skiforbundet og Ski-Norge som helhet, sier Baumann.

Selve landslagsavtalen skal utarbeides før sesongen 2024/25 starter.