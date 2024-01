Det bekrefter hans bror Nils Hjeltnes til VG.

– Knut var en av verdens beste diskokastere i en lang periode 70- og 80-tallet, skriver tidligere friidrettspresident Trygve Tamburstuen på Facebook.

Friidrettsprofilen fra Ulvik la bak seg en karriere med 20 NM-titler, fem kongepokaler og tre OL-finaler. Hans beste resultater var fjerdeplass i OL i 1984 og EM i 1986.

Han har fremdeles norgesrekorden i diskos på 69,62 meter.

Hjeltnes representerte IL Gular, Bergen, IL i BUL, Oslo og Øystese IL. Han har vært bosatt i USA.

I 1977 var han den første norske idrettsuføveren som ble tatt for doping.

– Dopingsaken har forfulgt meg resten av mitt liv. Både privat og profesjonelt, sa han til VG i 2016.

I intervjuet sa han at dopingsaken også kanskje er årsaken til at han bodde i USA i stedet for Norge.