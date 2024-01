Regningen for bilen endte hos gigantselskapet Infront i Østerrike.

Det er et selskap som har inngått millionavtaler med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) om kjøp og salg av TV- og reklameinntekter.

Økokrim mener gevinsten for Besseberg utgjør 850.000 kroner. Den er del av tiltalen for grov korrupsjon som IBU-president.

– Hadde jeg ikke hatt en egen privatbil, så hadde dette vært en kjempegode. Det er det ingen tvil om. Men dette var en bil jeg brukte til og fra møter og idrettsarrangementer, argumenterte Besseberg fredag ettermiddag.

Men hverken Økokrim eller to revisorer i IBU har ment at det er riktig så enkelt.

For samtidig som IBU solgte kostbare rettigheter til Infront, og Besseberg ble påspandert jaktturer av en person tilknyttet selskapet, så tok Infront også opp deler av regningen for en leasingavtale med BMW.

VITNEBOKS: Her, i denne vitneboksen, sitter Anders Besseberg hver dag i Hokksund. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg fortalte i retten at han personlig ikke deltok i forhandlingene om bilavtalen, men at han ble informert i etterkant, og at han deretter signerte.

77-åringen hevdet tidlig i rettssaken at BMW krevde at han skulle kjøre i en av deres biler. Fredag brukte han heller ordlyden «BMW hadde et sterkt ønske».

I motsetning til de fleste andre BMW-er i bilparken til IBU, som inngikk i en skriftlig avtale, så var bilen til Besseberg fri for reklame. Også bilen generalsekretær Nicole Resch disponerte var reklamefri.

– Jeg ønsket ikke litt sånn «her kommer presidenten i IBU». Jeg brukte bilen mye på idrettsmøter og arrangementer. Jeg ville ikke kjøre rundt som en stor pamp. Bilen er et framkomstmiddel for meg, ikke noe statussymbol.

– Men hvem ønsket at du skulle ha en BMW i Norge?

– BMW og Infront gjorde en avtale. Og så var det et ønske at de og de skulle kjøre BMW, svarte Besseberg.

Aktor la så frem en epost fra en ansatt i Infront i september 2010.

«Vår daglige leder informerte meg om at den nåværende leasingavtale for IBU-president Anders Besseberg i Norge snart utløper. President Besseberg ønsker nå å bytte til BMW. [...] Kan du sette opp et tilbud til oss om VIP-leasing av en BMW XM med førsteklasses utstyr?».

– Har ønsket og behovet kommet fra deg? spurte aktor i dag.

– Nei. Jeg hadde en eksisterende avtale med Toyota som utløp, og så ble jeg informert om at pågående forhandlinger med BMW kom til å gå i orden. Men en avtale var ikke lagt på bordet mitt, sa Besseberg.

AKTOR: Marianne Djupesland i Buskerud tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han signerte en leasingavtale i april 2011. Infront betalte 202.000 kroner i startleie for bilen hans. De månedlige kostnadene på 8000 kroner ble sendt til IBU i Østerrike, som fikk halvparten refundert av Infront.

En avtale mellom Infront og IBU om en bilpark i Østerrike ble inngått først høsten 2012.

Besseberg hevdet gang på gang i retten at han ikke var involvert i forhandlingene om en bilavtalen. Aktoratet la flere ganger frem interne e-poster som er hentet ut etter en razzia i Infront, og som de mener indikerer noe annet.

I oktober 2013 gikk uansett alarmen i IBU. To internrevisorer skrev et brev til Besseberg. De har oppdaget at IBU-presidenten har en BMW stående i Norge og understreker at man må unngå en interessekonflikt.

– Det er en alvorlig bekymring, heter det i brevet fra revisorene.

De to skal vitne senere i rettssaken mot Anders Besseberg.

– Er dette en interessekonflikt? spurte aktor i retten fredag.

– Jeg kan ikke se noen interessekonflikt, sa 77-åringen.

– Jeg har hatt min private bil hele tiden, samtidig som jeg har hatt en sponsorbil. Kona mi har hatt sin egen bil, og min eneste datter har så vidt meg bekjent aldri kjørt denne BMW-en. Det har ikke vært noen fordeler ved å ha denne bilen, sa han.

De to revisorene var ikke fornøyd med svarene de fikk for over ti år siden. De kjente ikke til en bilavtale for Anders Besseberg og fortsatte å stille spørsmål.

I mai 2013 spurte revisorene om å få snakke med IBU-styret om saken, i forkant av et styremøte 1. juni samme år. I forkant av møtet skrev revisorene et nytt notat. Der het det blant annet:

«Under en revisjon i juni 2012 oppdaget revisorene at en sponsor fra BMW er plassert i Norge for å kunne benyttes av Besseberg. Denne informasjonen er ikke tidligere kjent for revisorene og ble oppdaget etter at en regning for bilvask av presidentens bil ble funnet i regnskapene. Etter mange spørsmål og diskusjoner, for å få klarhet i saken, så har revisorene oppdaget følgende: Ingen avgjørelse i IBU eller kontrakt foreligger som godkjenner privat bruk. Det er ikke funnet noen dokumenter som viser en avtale mellom BMW og Besseberg, eller mellom Infront og Besseberg, eller mellom IBU og Besseberg angående denne bilen».

Besseberg fortalte i Buskerud tingrett om hvordan styret deretter valgte å lukke saken. Han deltok selv på dette møtet.

Nordmannen sa også at kongressen i 2014 ikke hadde noen spørsmål til avtalen, selv om revisorene hadde bemerket sitt standpunkt i sine revisjonspapirer.

Aktor Marianne Djupesland poengterte mot slutten av dagen at Besseberg hadde anledning til å bruke bilen privat.

– Det er jo en fordel for deg å ha den bilen? sa hun.

– Nei, det er en fordel for IBU, svarte Besseberg.

– Om det er en fordel for IBU. Hvorfor skal Infront da betale for den?

– Man forsøker vel alltid å få mest mulig ut av en sponsoravtale. IBU tjente jo på dette.

– Å ja.

– Jeg kunne jo ikke si «dette kan dere ikke gjøre».

– Så du syntes det var greit?

– Ja, dette var helt uproblematisk for meg. Det var en åpen avtale, som var hundre prosent kjent for styremedlemmene. Dette var ikke min bil. Det var en bil i forbindelse med en sponsoravtale. Det var en sponsorbil, for å si det rett ut. Det var folk som spurte om «Har du så flott bil?». «Nei, det er ikke min, dessverre», sa jeg.

MØTER I HOKKSUND DAGLIG: Rettssaken i dette bygget pågår frem til 16. februar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg inngikk en ny leasingavtale i 2014. Nå sendte han ikke lenger regningen til IBU, som fikk halvparten av summen refundert av Infront. Hele regningen gikk i stedet til Infront fra leasingselskapet.

– Tror du at endringen kunne ha sammenheng med det faktum at revisorene tok opp saken på kongressen?

– Det blir bare ren spekulasjon, svarte Besseberg.

– Men når fakturaene sendes direkte fra BMW til Infront, så forsvinner jo pengestrømmen helt fra IBUs regnskaper. Da er det ikke mulig for revisoren å se dette lenger?

– Det er jo ikke noe ulovlig! Det var helt åpent, sa Besseberg, tydelig frustrert.

Rettssaken mot ham pågår frem til 16. februar.