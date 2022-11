VM-gullgutten om konflikten: – Landslagsledelsen må strekke ut hånden

Exauce Mukubu (21) er etter sin historiske VM-triumf langt fra sikker på at han vil ta opp igjen samarbeidet med landslagssjef Fritz Aanes og landslagstrener Stig-André Berge etter at han ble vraket fra Norges brytelandslag for to måneder siden.