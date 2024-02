– Med Diogo (Jota) er det snakk om måneder, sier tyskeren på pressekonferansen før onsdagens kamp mot Luton.

Under lørdagens seier i Premier League mot Brentford, måtte Jota og Curtis Jones byttes ut før pause, på grunn av skade. De blir nå lagt til i en allerede lang liste over skade for de røde:

Fra før er keeper Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Thiago, Dominik Szoboszlai og Stefan Bajcetic ute med skade. Ifølge Klopp er Alexander-Arnold og Szoboszlai på vei tilbake, men de har ennå ikke trent med laget.

KNESKADE: Jota måtte bæres av banen ettet skaden han fikk lørdag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Jota hadde bidratt med en assist mot Brentford før han måtte av på båre i det 44. minutt. Portugiseren står med fire målpoeng de siste fem kampene.

Klopp brukte anledningen til å skryte av ungguttene som har fått muligheten grunnet de mange skadene.

– Vi er hvor vi er på grunn av dem, sier han til det fremmøtte pressekorpset.

Klopp er klar på at den stadig voksende skadelisten ikke gir grunnlag for unnskyldninger, selv om han helst ville vært den foruten.

– Når man får nyhetene må man bare takle det. Det er fem tusen måter å vinne en kamp på, vi må bare finne én. Spesielt på hjemmebane hvor vi kan skape en dynamikk der noen spillere kan vokse over seg selv og bli den beste versjonen av seg selv, sier Klopp.