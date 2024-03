Newcastle opplyser i egne mediekanaler at nederlenderen røk korsbåndet i kneet da Newcastle tapte 2-0 mot Manchester City i FA-cupen sist helg.

Klubben legger til at 24-åringen behøver en operasjon, og at han trolig vil trenge et sted mellom seks og ni måneder før han er tilbake i spill.

Midtstopperen har hatt en marerittsesong.

Botman mistet nemlig 16 strake kamper på grunn av en annen kneskade i høst.

Newcastle hadde en kruttsterk fjorårssesong, og etter en intens Premier League-innspurt endte til slutt Eddie Howes mannskap blant de fire beste lagene. Dermed var det også duket for en etterlengtet retur til Champions League.

Der ble det exit i gruppe med Paris Saint-Germain, Milan og Borussia Dortmund. I Premier League befinner laget seg på 10.-plass, 16 poeng bak Aston Villa på 4.-plass. Det er imidlertid ikke helt utenkelig at en god sesonginnspurt kan gi plass i enten europaligaen eller conferenceligaen neste sesong.

Den tradisjonsrike klubben ble i 2021 kjøpt opp av det saudiarabiske investeringsfondet PIF.