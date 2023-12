– Håpløst, men vi gir oss ikke, sier håndballpresident Kåre Geir Lio (70) til VG. Han var en av de ni da IHF informerte om VM og presidenten til slutt svarte til dels hissig på spørsmål fra fire mannlige journalister.

– Vi har det ikke slik i Norge, understreker Lio. Han leder styret i Norges Håndballforbund med syv kvinner og fire menn.

– Dette bildet bekrefter for meg at det i det store og hele er menn som styrer og setter agendaen, sier tidligere Norge-kaptein Gro Hammerseng-Edin (43) til VG.

– Hvorfor er det slik?

– Tradisjon. Normer og manglende ønske og evne til å forandre det etablerte, etter mitt syn. Det er for få som opplever det som viktig. Min inngang til hvorfor der er viktig er at vi går glipp av enorme ressurser hvis vi ikke rekrutterer fra begge kjønn. Da er det vanvittig mye ubrukt kompetanse.

– I tillegg er idretten en stor og viktig arena hvor det ligger mye makt og påvirkningsmuligheter. Jeg ønsker meg at de unge jentene som vokser opp skal se at de kan jobbe som toppledere, trenere, dommere, kommentatorer, presidenter osv. på aller høyeste nivå. Det er få rollemodeller å speile seg i, svarer Hammerseng-Edin som tidligere ledet utøverkommisjonen i det internasjonale håndballforbundet (IHF).

MERRITERT: Gro Hammerseng-Edin, her avbildet i 2020, var kaptein da håndballjentene vant sitt første OL-gull for 15 år siden. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Opplever du at kvinnehåndballen generelt sett er mannsdominert?

– Kvinnehåndballen internasjonalt er jo det. Definitivt. Snakker vi håndball og ikke kvinnehåndballen er det jo enda verre, svarer Hammerseng-Edin med OL-gull og tre EM-gull med landslaget.

– Det er veldig mange menn i den forsamlingen. Det er ikke som i Norge hvor det begynner å nærme seg fifty-fifty. Dessverre, sier en av de ni mennene på bildet, Kåre Geir Lio.

– Tenkte du over det da du satt på podiet?

– Ja, jeg tenkte at «dette er et dårlig bilde».

Den eneste kvinnen med makt på pressekonferansen var Amal Khalifi. Hun er egypter som president Hassan Moustafa og har sittet som generalsekretær i IHF de siste 12 årene. Men Khalifi satt ikke på podiet og tok heller ikke ordet da Moustafa ble intervjuet av norske journalister på vei ut fra pressekonferansen.

KVINNELIG GENERALSEKRETÆR: Amal Khalifa sammen med Hassan Moustafa under VM-avslutningen søndag. Foto: Jostein Overvik

– I 2025 er det muligheter for å få en kvinnelig president i Norge. Men meg får dere ikke gjort noe mer med kjønnsmessig, fleiper Kåre Geir Lio, som har varslet sin avgang ved neste valg.

Norges Håndballforbund har hatt 11 styreledere siden det ble dannet for 86 år siden. Laila Schou Nilsen er den eneste kvinnelige presidenten – eller «formannen» som det het da hun ledet NHF mellom 1962 og 1966.

Lio & co. fikk i 2017 gjennom at kvinner skal være representert i alle styrer og komiteer i IHF. Men Gro Hammerseng-Edin mener at også Norge kan gjøre mer.

– Jeg mener Norge kan gjøre mer og bør gjøre mer. Men også her handler det om at nok mennesker med makt og innflytelse er villige og interessert i å gjøre det. Vi har utviklingspotensial med tanke på å få inn noen flere kvinner på herresiden som for eksempel bidrar i trenerrolle eller lederroller. Her kunne vi vært et foregangsland.

– Hva kan man gjøre for å få dette annerledes internasjonalt?

– Vi må få flere menn med makt til å bli opptatt av å skape den endringen. Jeg tror kvotering kan være et virkemiddel her. Jeg tror også vi må modernisere en del av rollene for å gjøre det attraktivt for kvinner å gå «all in» for å få dem. Jeg opplever selv at jeg har høyere ambisjoner om å kombinere jobb og familieliv enn en del av mine mannlige kollegaer i slike type roller. Den moderne mannen vil nok også ha glede av at måten man forventes å utøve rollen på endres noe, sier Hammerseng-Edin.