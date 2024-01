Bak de mørke rutene på luksusbilen kunne en så vidt skimte en luekledd Marcus Rashford utenfor treningsfeltet mandag morgen.

Også Rashfords bror og agent, Dwaine Maynard, ankom treningsfeltet mandag. Ifølge flere britiske medier skal de to nå i «oppvaskmøte» med manager Erik ten Hag.

– Jeg skal ta meg av det, sa Manchester United manager Erik ten Hag søndag da han ble spurt om stjernespissen.

Da hadde det kommet frem - som VG skrev lørdag - at stjernespilleren hadde vært på nattklubb i Belfast torsdag kveld, bare timer før han skulle på trening fredag.

Rashfords bytur har skapt flere reaksjoner, en av de som reagerer er United.no redaktør, Dag Langerød.

– Spillerne hadde fri. Hadde han bare gjort det han hadde lov til, hadde det ikke vært noe problem. Istedenfor blir det en greie som skader Rashford selv, og klubben, sier Langerød til VG.

Langerød skrev lørdag en kommentar på United.no om Rashfords bytur.

– I en sesong med nok nedturer og utenomsportslige saker, er det seriøst dette jeg må bruke lørdagen min på?, tenkte han da han måtte skrive kommentaren.

Det er ikke første gang den engelske landslagsspilleren er i hardt vær denne sesongen.

Etter at de rødkledde tapte 0–3 mot byrival Manchester City i oktober, dro Rashford ut og feiret bursdagen sin. Det kalte ten Hag uakseptabelt.

FOKUSERT: I ligacupfinalen mot Newcastle i februar 2023 feiret Rashford med å peke på hodet.

– Forrige sesong stakk han fingeren mot hodet for å vise hvor fokusert han var, og nå viser han det ikke lenger, sier Langerød.

– Det er unødvendig, uprofesjonelt og skuffende, slår Langerød fast.

Viaplay-ekspert, Lars Tjærnås, mener det er to ting som må skje nå.

– Ten Hag må være tindrende klar på hvilke krav han og klubben stiller, og hva som er akseptabelt, sier Tjærnås til VG.

– Og mye viktigere: Rashford selv må bestemme seg for at de neste årene skal han gjøre absolutt alt han kan for å bli 100 prosent den beste utgaven av seg selv, fortsetter han.

Tjærnås understreker at det er en selvfølge at fotballspillere på det nivået skal gjøre det de skal for å mestre jobben mest mulig.

– Og byturer og nattklubb er definitivt ikke på den listen, sier han.

Han tror at hvis ikke Rashford klarer å innrette seg etter de, kan klubben i verste fall miste tålmodigheten og klubben får en ny Sancho-episode.

Langerød sier sakene er forskjellige, og tror ikke det blir det samme som med Jadon Sancho eller Ronaldo.

– Sancho gikk ut og sa ten Hag løy, og nektet å unnskylde seg. Ronaldo gikk til frontalangrep på ten Hag og klubben, og satt seg selv over dem, sier han.

Nå er han usikker på hvordan ten Hag vil løse opp i saken.

– Jeg aner ikke. Han forsov seg til et spillermøte for ett år siden, da ble han benket. Så hadde han en bursdagsfest og fikk ikke straff. Han må komme med en innrømmelse internt. Og så bør ikke dette skje igjen på en god stund, sier han.