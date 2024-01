– Herregud, jeg fikk så gåsehud. Det der. Det er det som er sport. Det er derfor vi er her. Fantastisk! Han kommer aldri igjen til å kjenne en så syk følelse som det han gjorde her. OL, VM, glem det! Det her er det villeste som finnes. Fy fader så fett, sier tidligere alpinkjører Lucas Braathen til TV 2.

Øyeblikket han beskriver er Cyprien Sarrazin som hopper opp på reklameskiltene i bunnen av bakken i mektige Kitzbühel i ellevill jubel foran det østerrikske publikummet.

– Jeg unner ham det også, for en herlig fyr, sier Braathen.

Sarrazin hadde akkurat knust storfavoritten Marco Odermatt for andre dag på rad etter at sveitseren selv brølte ut i glede for en kanontid i målsonen.

– Der er hansken kastet til resten av feltet; Vær så god, prøv dere! utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween etter at Marco Odermatt hadde satt ny bestetid i mål på lørdagens utfor.

1,22 sekunder foran daværende leder Ryan Cochran-Siegle klokket sveitseren inn i mål i bunnen av det mektige «Die Streif» i Kitzbühel.

SÅ GLAD: Marco Odermatt skrek ut i glede etter å ha satt en kjempetid i mål i Østerrike. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / NTB

Den 26 år gamle verdenscuplederen rakk likevel knapt å sette seg i lederstolen før franske Cyprien Sarrazin med neste startnummer igjen utklasset både han og resten av kjørerne.

Fredag tok han sin første karriereseier i Kitzbühel og lørdag fulgte Sarrazin opp med å øke og øke til Odermatt hele veien ned den brutalt bratte utforen i Østerrike.

0,91 sekunder foran viste klokken i bunn av bakken.

– Det er «knockout» på Odermatt dette her. Jeg sa i stad at hansken var kastet. Cyprien Sarrazin sier «null problem». For en mann, sa Ween etter Sarrazin sin monstertid.

– Det er helt vanvittig å se Marco så på grensen. Så kommer Sarrazin på neste nummer. Man kunne ikke fått det bedre for konkurransen her. Det der var altså så vanvittig, sier tidligere alpinkjører Lucas Braathen til TV 2.

Franskmannen styrer med det mot sin andre strake seier i Kitzbühel, og sin femte verdenscupseier totalt.

Italienske Dominik Paris ligger foreløpig på tredjeplass.

Adrian Smiseth Sejersted satte utfor som nummer 18 lørdag og gutset ut fra start.

Nordmannen ledet med et halvt sekund på Sarrazin etter første sekundering, og kjørte som bestemann i midtsektoren. 29-åringen var i rasende fart på vei mot en kjempetid, men så skrenset han i høy hastighet og falt.

Det så umiddelbart skremmende ut, men heldigvis reiste Sejersted seg av egen maskin og så tilsynelatende uskadet ut.