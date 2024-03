Denne helgen løper Karsten Warholm 400 meter flatt i innendørs-VM, som sendes på NRK 1. Han løper innledende heat fredag klokken 11.52.

– Jeg hadde gått i kjelleren, spøker Warholm om hvorfor han ikke har vært så synlig etter fjorårets sesong.

Han gjorde tilnærmet rent bord forrige sesong, men har ikke stilt opp altfor ofte i mediene inn mot den kommende OL-sesongen. Det har vært bevisst.

– Totalbelastningen de siste årene har vært stor. Trening og mye annet, totaliteten er stor. Mediebiten har jeg ikke enormt behov for, det meste er blitt sagt. Som regel når jeg sier ting, virker det som at det er akkurat for kjedelig at det ikke er så interessant å skrive om uansett, reflekterer han.

– Hvis jeg ikke jeg har noe spennende å melde, kan jeg like godt gjøre det jeg kan best: Trene, løpe ... og spille inn reklamefilmer.

Eller hva med denne typen filmer?

Det har ikke stått på forespørslene, sier stjernen. Men han velger sine opptredener med omhu.

– Det må meldes noe med substans. Det begynner kanskje å bli mangelvare i deres bransje, også, sier han til VGs journalist.

– Hva mener du med det?

– Det blir laget mange forskjellige saker som er tomme, i mine øyne. Personlige ønsker jeg saker som er bra, og stille opp når jeg føler jeg har noe snakke om. Hvis jeg ikke har det det, blir det vanskelig for meg å se at noen av oss får så mye igjen for det. Gir det mening? spør Warholm.

Slik gikk det i hans forrige innendørsmesterskap:

Denne sesongen er fullstappet av høydepunkter. Først kommer innendørs-VM denne helgen, som Warholm lenge var usikker på om han skulle stille i.

For i juni er det EM i Roma, før den olympiske ilden tennes i Paris i august.

Selv om Warholm tok VM-gull i Budapest forrige sesong, ble han henvist til annenplass i både Diamond League-finalen i Zürich og i sesongavslutningen i Eugene. Var det en vekker?

– Det er jo selvfølgelig litt det. Jeg har skjemt meg bort med gode plasseringer. På tampen av fjoråret ville hodet mer enn beina. Samtidig er det det som gjør at jeg holder meg i «gamet», sier Warholm.

Etter annenplassen i Zürich spøkte han med at han fortsatt hadde champagne i kroppen etter feiringen av VM-gullet.

– En liten vekker blir det.

Trener Leif Olav Alnes er opptatt av å se det positive i nederlagene.

– Det er et veldig godt spørsmål. Det var ikke planlagt å bli nummer to. Men det tok tre sekunder før jeg tenkte: «Dette er ganske bra. Nå sovner du ikke i grunntreningen.» Sånn sett er det viktig med en wake-up.