– Derfor prøver jeg å gi av meg selv på sosiale medier, sier den norske Porsche-føreren.

Heyerdahl ble signert til Aston Martin Academy som 19-åring.

Nå tar han sitt neste steg i karrieren når han og Porsche-teamet Wimmer Werk Motorsport sammen satser i det som heter GT4 European Series, et slags EM i denne bilklassen.

– Det er klart at jeg er litt inspirert av «Drive to Survive», sier Heyerdahl - og snakker om Netflix-serien om Formel 1 - som ga millioner av nye Formel 1-fans over hele verden.

– Jeg vil gjøre det personlig og vise hva som skjer bak kulissene i motorsport. Jeg bygger merkevare. Sponsorene får også den oppmerksomhet de ønsker, fortsetter Emil Heyerdahl til VG.

MOTEINTERESSERT: Heyerdahl er interessert i mye mer enn bare bil. Foto: Berit Roald / NTB

Satsingen på sosiale medier har gitt resultater: På få måneder økte han fra 30.000 til 74.000 følgere på Instagram.

– I et konkurranseutsatt marked er det avgjørende at jeg viser mer av hvem jeg er. Ja, jeg er først og fremst en racingsjåfør, det er det jeg ånder for, men jeg har også et behov for å uttrykke meg selv kreativt. Og det får jeg utløp for på Instagram, Snapchat og TikTok, sier Heyerdahl.

Han var da også på plass på årets Vixen Awards, den årlige prisutdelingen rettet mot influencer-bransjen.

– Jeg får utfolde meg med andre interesser, som min lidenskap for mote. Mote er en slags branding også for oss i motorsport, noe vi ikke minst ser gjennom Lewis Hamilton.

Ved å kjøre i EM i GT4 kommer også han til Formel 1-baner som Spa, Hockenheim og Monza. Første løp er på Paul Ricard i Frankrike den første helgen i april.

– Jeg ser på dette som et springbrett videre, sier Heyerdahl til VG.

– Jeg har tidligere jobbet tett med Porsche, så det å finne tilbake til hverandre er utrolig spennende – litt som å komme hjem.

Teamet Wimmer Werk Motorsport er nykommere i EM, men har stor erfaring fra andre mesterskap.

– Etter tre strålende dager på vår «Get Fit» camp er vi skråsikre på at han passer perfekt inn i teamet vårt. Vi tror at Emil, sammen med hans amerikanske team partner Nick Maloy, vil utgjøre en dynamisk duo, sier teamsjef Felix Wimmer i en uttalelse.

Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i 2024-sesongen? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)