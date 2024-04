Ulykken skal ha skjedd i nærheten av München i Tyskland mandag, der tre biler skal ha kollidert med hverandre. Politiet i Bavaria i Tyskland har forteller at en Renault kjørte inn i et kryss og der krasjet med en møtende Mercedes, der tre av Kanes eldste barn satt. Renaulten skal deretter også ha krasjet med en Land Rover.

– Takk gud for at ingen ble alvorlig skadet. Det var virkelig flaks for alle involverte, sier brannsjef i Hohenschäftlarn Daniel Buck til BBC.

Harry Kane var ikke selv involvert i ulykken, siden han hadde dratt til London for å møte Arsenal i kvartfinalen i Champions League, som ble spilt på tirsdag.

BARNA: Harry Kane med kona Katie Goodland og barna fra eldst til yngst: Ivy, Vivienne og Louis. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

– Alle tre bilene fikk store skader. Det første vi så var mange skadde mennesker i alle bilene. De gode nyheten var at det ikke var alvorlige skader, mer små skader, som smerter i nakken, sier Buck om ulykken som involverte ni personer.

En talsperson for Bayern München-spissen forteller at alle i familien har det bra og at de dro til sykehuset for en rutinekontroll.

Politiet etterforsker saken.

Harry Kane scoret mot Arsenal i 2–2-oppgjøret på tirsdag. Han har denne sesongen bøttet inn mål for Bayern München etter overgangen fra Tottenham i fjor sommer.