– Jeg bryr meg ikke om nonsens.

VG spør på Pep Guardiolas pressekonferanse langfredag hva han synes om kritikken mot Mikel Arteta og Martin Ødegaard på måten de har feiret på denne sesongen.

Den norske landslagskapteinen ble kritisert av tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher etter seieren mot Liverpool. Ødegaard lånte kameraet til klubbfotograf Stuart MacFarlane i feiringen etterpå.

– Du vant kampen, du briljerte. Tilbake i tittelkampen. Kom deg ned i tunnelen. Jeg mener det, helt seriøst, sa Jamie Carragher som ekspert på Sky Sports.

Døm selv: Tullete å kritisere dette?

Ødegaard selv har slått tilbake flere ganger.

– Hvis ikke når man vinner, når får man da lov til å feire? spurte han retorisk.

Også Guardiola blir lett hoderystende da han blir spurt av VG hvordan han reagerer på hans rivaler får denne typen kritikk:

– Ville han ta et bilde? Ta et bilde. Hva er problemet? Ærlig talt, sier han om kritikken.

Mens Arteta fikk kritikk for denne feiringen i samme kamp:

Guardiola er full av lovord om tittelrivalens kaptein før storkampen 17.30 søndag. En 15 år gammel Ødegaard var på besøk hos hans tyske klubb Bayern München.

Men han irettesetter VG da vi spør om hva han synes om Ødegaards utvikling siden det.

– Vi var ikke sammen i Bayern München, han var med på 1–2 treningsøkter ...

– Men hva synes du om utviklingen han har hatt?

– Han spiller utrolig godt, dette er hans beste sesong. Han har tatt steg etter steg, blitt kaptein for Arsenal og spilt de fleste kamper. Han er en veldig, veldig viktig spiller, analyserer Guardiola.

Manchester City fikk både John Stones og Kyle Walker skadet i landslagspause, og ingen av dem var på plass på torsdagens trening, ifølge Manchester Evening News.

– Kyle og John er ute, sier Guardiola på fredagens pressekonferanse.

– Ederson er mye bedre, Manuel Akanji vil helt sikkert være klar mot Arsenal.

Jack Grealish, Ederson og Kevin De Bruyne kunne ikke spille for sine landslag, fordi de er skadet, og alle tre jobber med å komme tilbake til sesongavslutningen.

Arsenal-sjef Mikel Arteta sier på sin pressekonferanse fredag at Saka, Gabriel og Martinelli ikke har trent, men at det er en mulighet for at de kan bli klare til søndag.

Manchester City tar søndag kl. 17.30 imot Arsenal til nøkkelmatch i kampen om ligagullet: Arsenal topper nå med 64 poeng, mens City har 63 – begge med 28 kamper spilt.

Også Liverpool har 64 poeng og ligger mellom dem.

Dette er den siste innbyrdes duellen mellom disse tre lagene denne sesongen.