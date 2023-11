Da dansken møtte Novak Djokovic (36) i ATP-sluttspillet søndag (Djokovic-seier i tre sett) var det verdenseneren som viste mest temperament ved å knuse et par racketer. Vanligvis er det Holger Rune som er mest hissig.

– Jeg liker sterke personligheter. Jeg tror tennis trenger spillere med karakter som uttrykker følelsene sine, sier Boris Becker til L'Equipe.

– Hvis Holger ikke følger reglene, betaler han en bot, slik tilfellet var med meg. Det verste som kan skje med tennis er å ha spillere som er tause hele tiden.

Novak Djokovic knuste to racketer under kampen mot Holger Rune søndag. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters / NTB

Tyskeren var selv en temperamentsfull kar på banen. Etter noen uker som Holger Rune-trener sier Becker:

– Jeg liker aggresjonen hans. Jeg var selv en aggressiv spiller. Jeg liker også måten han uttrykker seg på på banen. Han er en skikkelig fighter, temperamentsfull.

– Noen ganger prøver han det umulige. Og så er det hans lidenskap for spillet. Ingen trenger å be ham om å øve. Da er det lettere for en trener. For å bli veldig god må du også være litt gal, vet du...

Holger Rune klarte - i motsetning til norske Casper Ruud - å komme med i ATP-finalen denne sesongen. Der åpnet han altså med tap for Djokovic - som har blitt trent av Boris Becker tidligere.

Mamma Aneke Rune sier at avtalen med Boris Becker gjelder ut året, men at det kan være aktuelt å utvide den.

Holer Rune og Boris Becker i samtale under ATP 500-turneringen i Basel forleden. Foto: PIERRE ALBOUY / Reuters / NTB

– Det er god kjemi mellom Holger og Boris, sier hun til dansk TV 2.

– Det er hele utgangspunktet for at det kunne være tale om et samarbeid. At han er dyktig trener og coach er bare et kjempepluss. Det kan ikke se annet enn at det er positivt, sier moren.

Mamma Rune mener at Boris Becker er veldig profesjonell.

– Jeg synes det oser av ham at han har mye erfaring. Han vet hva spillerne tenker og går gjennom. Han forbereder hva vi kan vente oss av en motstander.