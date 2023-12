Etter det VG kjenner til skal klubbene være enige om en avtale for 17-åringen. Nå gjenstår bare de personlige betingelsene før Granaas blir Molde-spiller.

Romsdals Budstikke omtalte dette først torsdag.

Etter det VG kjenner til skal prislappen være på rundt ti millioner.,

Unggutten har spilt alt for Mjøndalen i Obos-ligaen denne sesongen.

– Jeg blir overrasket hvis vi har Sondre her på nyåret. Så er det en prestasjon som sondre har lagt ned i år som gjør at han er så aktuell for større klubber. Han har et fantastisk hjerte og har beina godt plantet på jorda. Jeg tenker at hvor enn han dukker opp etter ferien så vil han gjøre et positivt inntrykk, sa Mjøndalen-leder Håvard Kleven til VG for noen uker siden.

Han ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.