– Om vi ser på yngre generasjoner er ikke signalene så veldig optimale. Det blir litt feil signaler om han skal sees på som et forbilde for andre barn, sier Hans Petter Buraas (48) til VG.

– Det å bytte nasjonalitet og kjøre for et annet land gir liksom pekefingeren til lille Norge, bare fordi at han tenker kun på seg selv, sitt eget velbehag og selvfølgelig bankkontoen, fortsetter han.

Slik argumenterer OL-gullmedaljøren i slalåm fra 1998 fra et rent sportslig perspektiv. Fra det ståstedet tror han at det i utgangspunktet ikke ville vært noe problem for Braathen å fortsette å kjøre for Norge.

Buraas (t.v.) i samtale med Lars Elton Myhre og Aksel Lund Svindal under VM i 2009. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Det er sånn han har lagt det frem, da – at det har gått veldig på det med trivsel-biten. At han har ikke hatt det gøy, og at han har hatt det vondt med seg selv.

Buraas er tydelig på at forbundet må ta sin del av skylden, og gjør det klart at han samtidig forstår Braathens avgjørelse.

– Han endte opp med konflikter en ikke ønsker, fordi det er veldig rigide regler i forbundsregi. Det handler om å fornye seg litt fra forbundets side – det må gå an å gjøre ting mer fleksibelt.

Buraas mener forbundet alltid vil sitte med de sterkeste kortene på hånd, rett og slett fordi den sportslige modellen er så god.

– Det å være på et lag er selvfølgelig det beste, men om det blir på kompromiss med det å tjene penger, egne rettigheter og at en ikke føler en får igjen maks for den sportslige idrettskarrieren, så er kanskje ikke forbundsmodellen den beste.

Parallellene til Henrik Kristoffersens konflikt i 2019 blir dratt.

– Med Lucas er det kanskje basert litt på det samme, men Henrik hadde ikke mulighet til å bytte nasjon – han måtte gå på kompromiss med forbundet. Lucas har dratt det enda litt lengre og har klippet navlestrengen ordentlig.

Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt har et noe annerledes syn på Braathens valg enn sin tidligere lagkamerat.

– Lucas svarer godt for seg. Han er en gjennomtenkt og fargerik fyr. Det kan være til inspirasjon for yngre utøvere å tørre å være seg selv. Jeg tror det er motsatt – at det ikke sender ut negative signaler, sier Aamodt til VG.

Aamodt er opptatt av at comebacket ikke skal trekkes i negativ retning.

– Han gjør ting litt mer grandiost. Det er ikke mye av det i alpinsporten, som er en liten sport. Vi trenger de profilene vi kan få. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle.

– Det er en fin mulighet både for sporten og Lucas til å utvide horisonten litt. Norge har så mange gode skiløpere og har hatt mye suksess. Vi kan unne ham å kjøre for Brasil og heie på ham likevel.

Foto: Lise Åserud / NTB

At Braathen gjør ting annerledes synes han bare er gøy.

– Jeg tror han hadde gjort det uansett – å gå ut av landslaget uansett hvordan opplegget hadde vært.

– Det er sikkert mye som kunne blitt gjort annerledes. Det har vært diskusjoner og krangling om løperkontrakter siden 1989, så lenge jeg har vært en del av skiforbundet. Slik vil det alltid være.