Juventus og Allianz Stadium bydde opp til fotballfest med lysshow og et feststemt hjemmepublikum - og ute på gressmatten leverte også de to tittelkandidatene.

Etter halvspilt førsteomgang var det først Juventus sin angrepsduo som viste seg frem: 1

Federico Chiesa satte på turboen i duell med to Inter-spillere før han serverte Dusan Vlahovic foran mål. Fra 11 meters hold bredsidet serberen lekkert inn 1–0 - en ledelse som gjorde at Juventus i et lite øyeblikk ledet Serie A.

Men gjestene brukte kun seks minutter på å svare og samtidig ta tilbake tabelltoppen - på neste samme vis som «den gamle dame».

Marcus Thuram skrudde på toppfarten ute på høyrekanten før han serverte spisskollega Lautaro Martinez foran kassen. Argentineren satte høyrefoten frem og fluktet ballen videre bort i lengste hjørne.

– Og om Juventus har to stjerner i front så har Inter definitivt det samme på motsatt halvdel, utbrøt VGs kommentator Vegard Aulstad.

Flere mål ble det ikke i Torino. Uavgjort er nok et resultat begge lag kan være passe fornøyde med:

Etter 13 runder leder Inter Serie A med 32 poeng. Juventus er nummer to, to poeng bak. AC Milan (26 poeng) og Napoli (24 poeng) utgjør resten av topp fire.