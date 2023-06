Keeper Christiansen med tabbe i EM-nedtur - ble overrasket over beskjed om benking

CLUJ, ROMANIA (VG) (Norge U21 – Sveits U21 1–2) Mads Hedenstad Christiansen (22) fikk hovedskylden for Norges krisestart i EM. Etter kampen uttalte landslagssjef Leif Gunnar Smerud (46) at Kristoffer Klaesson (22) står i mål mot Frankrike og at det var avtalt i forkant, noe Christiansen reagerer på.