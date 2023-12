Dwight McNeil og Abdoulaye Doucouré satte 1–0 og 2–0 med ti minutter igjen av kampen hjemme på Goodison Park.

Allerede da var jobben mer eller mindre gjort, og når portugisiske Beto satte spikeren i kisten på overtid var det ingen tvil.

Everton vant 3–0 og tok tre svært viktige poeng i nedrykksstriden.

3–0: Beto satte spikeren i kisten for Everton hjemme mot Newcastle. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB

Etter 39 minutter kom kampens desidert største målsjanse som ikke resulterte i mål. Og den var stor.

Dominic Calvert-Lewin fikk stå mutters alene fire meter fra mål. Spissen dempet ballen på brystet og kunne bare dytte inn ledelsen. I stedet blåste han ballen langt opp på tribunen.

Sjekk bommen her:

Everton og Newcastle kjemper i hver sin ende av Premier League-tabellen.

For etter at Everton ble trukket ti poeng på grunn av brudd på Premier Leagues økonomiregler, lå de før kampen helt nede på 18.-plass og direkte nedrykk. Torsdagens seier gjør at de klatrer forbi Luton Town og over nedrykksstreken.

Newcastle på sin side kunne gått forbi Manchester City, men falt ned til 7.-plass.