En av verdens beste spillere, Manchester Citys Rodri, er helt ærlig: Han begynner å bli sliten.

– Noen ganger er det bare sånn det er. Jeg må tilpasse meg, men hvile er noe vi mangler, ja, sa Rodri til VG og annen presse etter kampen mot Real Madrid.

Et dundrende kampkjør med Premier League, Champions League og alskens cuper hvor midtbanegeneralen spiller alt har satt sitt preg.

Han får full forståelse fra Patrick Berg. Som samtidig kommer med en klar beskjed angående det han mener er verdens beste sekser:

– Jeg tror ikke man skal hause for mye opp at han i de siste to kampene kanskje har vært bittelitt unna sitt vante, normale verdensklassenivå. Jeg synes han spilte seg opp utover i kampen mot Real Madrid, sier Berg til VG.

Glimts midtbanegeneral er vel den som er nærmest Rodri i Norge. Han spiller i samme posisjon og har det siste året spilt det som er av kamper for klubb og landslag.

Derfor har nordlendingen full forståelse for at Rodri trenger hvile.

– Det er ikke noe tvil om at han spiller ekstremt tøffe kamper nesten hver gang han spiller kamp. Det har blitt ekstremt mange kamper, så jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig å holde det nivået oppe over tid. Både fysisk, men ikke minst mentalt, sier Berg.

Han fortsetter:

– Det å klare å nullstille og være klar med overskudd i hver eneste kamp, når det blir såpass mye belastning, tror jeg kan være veldig vanskelig, sier Berg.

Patrick Berg og Rodri i duell i møtet mellom Spania og Norge i Malaga i mars i fjor. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

– Hva er det man kjenner på?

– For egen del kan man kjenne på at man ikke har det siste lille overskuddet eller kraften som man gjerne skulle ønske. Personlig synes jeg at jeg har en fin balansegang på det i form av treningshverdag og det å koble av utenom trening, sier Berg, som mener et familieliv som ikke handler om fotball er god hjelp til akkurat det.

Så har jo Norges midtbanespiller et poeng i starten her. Det er veldig lite i tallene som tyder på at Rodri har stagnert utover sesongen, selv om kampene mot Real Madrid og Crystal Palace var et bittelite steg ned fra hans vante prestasjon.

Under ser du sammenligning av første og andre halvdel av sesongen, samt statistikken til Rodri fra kampen mot Real Madrid:

Berg forteller om tett dialog med spesielt fysisk trener Ørjan Nygård i Glimt.

– Alt man gjør skal være tenkt over. At man ser ting i et litt større bilde enn at «i dag har jeg lyst til å stå igjen og skyte etter trening», sier Berg.

Manchester City møter Luton i Premier League lørdag. Der kan Rodri bli hvilt.

Bodø/Glimt skal til Åråsen søndag. Der er nok Patrick Berg på banen fra start.

