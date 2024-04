– Jeg hørte rykter om det i garderoben at det kom noen meldinger. Det var som jeg sa til gutta: Han må sitte en halvtime i garderoben og kjøle seg ned før han sendes ut til «mixed zone», sier Selnæs til VG – med et stort smil.

Rosenborg-profilen Ole Sæter åpnet Eliteserien 2024 med et pang. Først hamret han inn en sterk kandidat til årets mål etter noen få minutter på banen.

Etter kampen meldte Sæter følgende på direkten hos TV 2:

«Det var deilig. Jeg husker ikke så mye av den. Jeg skal hjem, mobilen i venstrehånden, kuken i høyrehånden. Så skal jeg kose meg, det blir sent i kveld.»

– Husk det er barn som ser på, advarte TV 2s reporter.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen trekker på smilebåndet da VG spør om han har fått med seg utspillet:

– Det har han fått høre allerede. Han har fått en kommentar av meg på det, sier Henriksen – og fortsetter:

– Nok en gang vil jeg tro at Sæter er en fin mann for dere i media. Han byr på seg selv, men det er ikke alltid han tenker to ganger. Og det utsagnet der er et tegn på det.

Og det er nettopp derfor Selnæs mener at Rosenborg må vurdere drastiske grep.

– Hvis ikke kommer det sånne sitater og kanskje noe enda verre. Han må rett og slett kjøle ned hodet litt.

– De som ikke kjenner ham lurer kanskje på om han prøver å være en «profil» eller om han bare er sånn?

– Nei, han er sånn, svarer Selnæs kontant.

Latteren gjør at han stopper opp et sekund, før han fortsetter:

– Han er seg selv, ja. Han er ikke noe annerledes i media enn til vanlig. Han er «one of a kind». Det er bra at noen er som ham, men det er også bra at ikke alle er som ham. Det hadde vært slitsomt i garderoben.

Ole Sæter Rosenborg-spiss

Heller ikke Erlend Dahl Reitan klarte annet enn å le av Rosenborgs sitatmaskin.

– Jeg tenker at det er en kveld som Ole får kjøre alene. Jeg skal ikke være med på det, sier Reitan til VG.

– Kan det bli for mye Ole Sæter i blant?

– Det får andre svare på. Jeg synes det er artig, men det virker som han har tenkt å ta det til nye høyder i år.

På spørsmål om sitatet er innenfor, svarer Sæter selv:

– Det kommer an på om du er over 16 år eller ikke. Under er det sikkert ikke det. Hvis det er var noen som følte det var støtende, så får jeg beklage for det. Men det er sånn jeg er, sier han til VG.