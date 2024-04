Semifinalen mellom de to er svært jevn, men i det siste settet har det begynt å rakne for Casper Ruud. Han er i kjempetrøbbel etter å ha blitt brutt to ganger. Stillingen er 1–4 til spanjolen.

– Nivået til Casper har falt ganske kraftig de siste gamene, sier tenniskommentator for TV 2, Sverre Krogh Sundbø.

Etter det femte gamet ba Ruud om tilsyn fra det medisinske apparatet og har nå gått i garderoben for å få behandling.

Nordmannen har vist svært lovende spill i hardcourt-sesongen og forhåpningene har vært store før han skulle ta fatt på grussesongen.

Så langt i årets første grusturnering, Estoril Open, har han levert strålende spill, men i det første settet mot Pedro Martinez lugget det.

– Jeg synes Casper var defensiv i det første settet. Han ventet for mye på at nivået til Martinez skulle senke seg, sier Krogh Sundbø.

Forrige turnering Ruud vant var nettopp i Estoril i fjor. Alle turneringsseierne til Ruud har kommet i 250-turneringer.

Casper Ruuds titler Vis mer ↓ 2023: Estoril (grus) 2022: Gstaad (grus) Genève (grus) Buenos Aires (grus) 2021: San Diego (hardcourt) Kitzbühel (grus) Gstaad (grus) Båstad (grus) Genève (grus) 2020: Buenos Aires (grus)

På stillingen 2–2 i første sett begynte Ruud å slite. Martinez som er nummer 77 på verdensrankingen, presser Ruud i et langt game og får til slutt bruddet.

Nordmannen klarte aldri å slå tilbake og Martinez vant det første settet 6–4. Det var det første settet Ruud har tapt i turneringen.

– Jeg tror jeg aldri sett ham spille så god tennis, som han har gjort her, sier Krogh Sundbø om spanjolens første sett.

Det andre settet var også jevnt, men Ruud fikk et break og kunne dermed serve inn det andre settet på 5–3, nordmannen har to settballer, men han svikter og ender til slutt med å bli brutt.

Men Ruud, som er på 8. plass på verdensrankingen viste sterk mentalitet da han brøt tilbake rett etterpå og sørget for at kampen gikk til tredje sett.

Hubert Hurkacz som kun er to plasser bak Ruud på verdensrankingen slo Cristian Garín tidligere på lørdag, og blir dermed søndagens motstander i finalen for den som skulle vinne semifinalen.