Norge er bare dager unna starten av VM på hjemmebane i neste uke. Reistad, kåret til verdens beste håndballspiller, frykter ikke for deltagelsen i mesterskapet. Men hun gikk lørdag av banen i Esbjergs Champions League-kamp allerede i 1. omgang.

– Jeg fikk litt problemer med en legg og ville ikke ta noen sjanser med den. Jeg kunne kanskje pushet meg videre, men risikoen ble høyere ved å spille videre, forklarer hun.

– Vi vet ikke omfanget ennå. Vi tar dette dag for dag, forklarer hun.

– Er du nervøs med tanke på VM?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg er rolig på det, svarer bakspilleren som var svært sentral i Norges VM- og EM-gull de to siste sesongene.

Norge kjører opp til VM mot Angola i Hamar torsdag kveld. Posten Cup fortsetter med Island og Polen i Lillehammer lørdag og søndag. Thorir Hergeirsson har et «godt håp» om at Reistad spiller i helgen.

– Men hun spiller ikke om det ikke er lurt å bruke henne, understreker landslagssjefen.

Det er fortsatt godt håp om at keeperduoen Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel kommer på banen i VM.

PÅ PLAKATEN: Henny Reistad frykter ikke for deltagelsen i VM. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Henny Reistad ble kåret til verdens beste i mars. Onsdag mottok hun spillerforeningens Nisos heder som årets norske spiller. Men denne sesongen har startet mer ruskete.

Sesongen begynte med at Reistad mistet noen klubbkamper på grunn av et overtråkk. I oktober spilte hun for da Ungarn ble slått, men satt på tribunen i landskampen mot Sveits tre dager senere. Hun sto også over flere kamper for Esbjerg.

Problemet var en mindre ryggskade.

– Ryggen er bra. Vi fikk gjort riktige ting i en periode og har kontroll på den nå, sier hun.

Reistad var for fire år siden langtidsskadet på grunn av en prolapsskade. Hun sto over VM i Japan da ryggen måtte opereres.

HEDRET: Håndballjentene jublet da Henny Reistad mottok Niso-prisen som årets spiller i Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er de samme årsakene til at jeg fikk vondt nå i høst, tror vi. Det handler om høy belastning. Kanskje må jeg jobbe litt mer med mobilitet for å skåne korsryggen. Men skaden i høst var veldig langt unna hvordan det var i 2019, mener hun.

Hun er usikker på den direkte årsaken til at hun igjen fikk lette ryggproblemer.

– Jeg vet at jeg må ta hensyn til ryggen. Men vet foreløpig ikke helt hvordan. Det skal vi finne litt ut av. Men jeg tror mye ligger i å styre styrketreningen, sier hun.

Norge i VM Vis mer ↓ 29. november: Grønland i Stavanger (VM) 1. desember: Østerrike i Stavanger (VM) 3. desember: Sør-Korea i Stavanger (VM) 6. desember: Hovedrunde i Trondheim (VM) 8. desember: Hovedrunde i Trondheim (VM) 10. desember: Hovedrunde i Trondheim (VM) 12. desember: Ev. kvartfinale i Trondheim (VM) 15. desember: Ev. semifinale i Herning (VM) 17. desember: Ev. finale i Herning (VM)

Norge har et overkommelig VM-program i starten. Grønland, Østerrike og Sør-Korea er motstandere i Stavanger i neste uke. Kamper annenhver dag kan bli en utfordring for Henny Reistad.

– Vi har ikke snakket så mye om dette, men optimalt er det ikke å spille annenhver dag. Men det er det ikke for noen. Jeg tror det går veldig fint å spille VM, sier nøkkelspilleren.