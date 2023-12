Marius Lindvik (25) ble nummer 13 og Halvor Egner Granerud (27) nummer 16.

Vinterens beste norske plassering så langt er Lindviks 6. plass i storbakken på Lillehammer.

Forfang (26) lå på en lovende 6. plass etter 1. omgang.

– Jeg var nervøs, sier han til Viaplay.

– Jeg tviler på at det var et makshopp, men det var ganske godt. Nå føler jeg at jeg er i angrepsposisjon.

Forfang har i vinter vært veldig god i kvalifiseringer - men feilet i rennene.

Det skjedde også denne gang. I finaleomgangen ble det et fiaskohopp.

– Han er skikkelig uheldig. Det ser ut som om han får vind bakfra, sier Andreas Stjernen som Viaplay-ekspert.

– Jeg er tom for ord, sier Forfang til Viaplay.

– Johann blir felt av forholdene, mener Anders Jacobsen i Viaplay-studio.

HJEMMETRIUMF: Karl Geiger vant rennet i Klingenthal lørdag. Foto: JENS SCHLUETER / AFP / NTB

Her er resultatene (ekstern lenke)

Halvor Egner Granerud, verdens beste hopper i fjor, har hatt en tung start på sesongen. Denne gang lå han som nummer ti etter 1. omgang - og tillot seg en liten knyttneve på sletta.

– Definitivt et steg i riktig retning, sier han til Viaplay etter det første hoppet.

– Det har vært det i hele helgen, men jeg har klart å rote det til sånn at det ikke har sett sånn ut. Men dette var positivt.

I finaleomgangen ble det atskillig kortere - 128 meter.

– Tilbake til gamle feil, sier Viaplay-ekspert Andreas Stjernen.

– Dårligste konkurransehoppet jeg har gjort i vinter, sier Granerud til Viaplay.

På de fire rennene før i vinter har Granerud hatt bare én topp 10-plassering - 10. plass i det ene rennet i Ruka.

Også Marius Lindvik slo også av i den andre omgangen og falt nedover på resultatlisten.

Tyske Karl Geiger vant på hjemmebane - foran vinterens ener så langt, østerrikske Stefan Kraft.

Resultater:

1. Geiger 274,7, 2. Kraft 273,5, 3. Kobayashi 270,7, 4. Wellinger 263,9, 5. Paschke 263,8.