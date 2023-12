Det bekrefter Rahm på sin egen Twitter natt til fredag. ESPN erfarte også dette torsdag kveld.

Jon Rahm vant tidligere i år Masters, en av de fire viktigste turneringene for herrer. Rahm er rangert som nummer tre i verden, plassen foran norske Viktor Hovland.

ESPN antar at avtalen er på mer enn tre år og skal være verdt mer enn 3,2 milliarder kroner, pluss at han skal bli medeier i et nytt LIV-team, sier en kilde til den amerikanske sportskanalen.

Nyheten kommer samtidig som PGA-touren og den saudiarabisk-finansierte LIV-touren forhandler om de siste detaljene for et mulig samarbeid.

Blant de største stjernene som har gått fra PGA-touren til LIV-touren er Phil Mickelson og Brooks Koepka. Jon Rahm har tidligere sagt at det viktigste for ham er å spille mot de beste i verden, og at pengene ikke betyr noe.