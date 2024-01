Alexander Aamodt Kilde kjørte en bunnsolid første omgang og klokket inn på tredjeplass 1,15 sekunder bak Marco Odermatt som hadde tatt en oppskriftsmessig ledelse i Adelboden.

Annen omgang gjorde Kilde enda bedre og kjørte inn til ledelse og karrierebeste – hans første pallplass i storslalåm i karrieren.

– Fytti rakker’n! åpner Kilde med i intervjuet med Viaplay etter annenplassen.

– Det var uventet for å være helt ærlig. Når man får det til så blir man bare euforisk. Odermatt er i en klasse for seg selv, men det har vi jo sett før, sier Kilde.

31-åringen er først og fremst spesialist i utfor fremfor storslalåm.

– I denne bakken har han vært veldig sterk og han viser at han trives der. Det blir vanskelig for ham å stå over storslalåm fremover, sier Viaplays ekspertkommentator Kjetil André Aamodt.

Før lørdagens renn hadde Kilde to fjerdeplasser som beste plassering i storslalåm.

Til tross for Kildes kanontid fulgte også Odermatt opp egen første omgang med en enda bedre annen omgang, og tok en knusende seier – 1,26 sekunder foran Kilde.

Det var Odermatts fjerde seier på fire storslalåmrenn denne sesongen.

Sveitseren feiret med å hoppe opp på reklameplakatene og skli foran en stadion full av sveitsiske fans.

– Å komme hit å føle energien fra publikum. Det er fantastisk

– Han viste nok en gang at han er en av tidenes beste alpinister.

Henrik Kristoffersen gjorde en god første omgang med startnummer to, men med en dårligere annen omgang endte 29-åringen nede på femteplass.

Og de norske guttene fulgte hverandre tett. Alexander Steen Olsen 0,04 sekunder bak Kristoffersen, mens Atle Lie McGrath kjørte inn 0,02 sekunder bak Steen Olsen. De to endte på henholdsvis 6.- og 7.- plass.

Rasmus Windingstad endte som nummer ni.