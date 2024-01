– Det var så kult, men også veldig tøft, sier Diggins til VG.

Løpet ble en stor opptur både for Astrid Øyre Slind (35) og Heidi Weng (32). De ble nummer fem og seks.

– Et perfekt renn for meg, sier Slind til VG.

Tyske Victoria Carl ble nummer to, mens det ble svensk 3. plass ved Linn Svahn.

– Det skal skje noe til om ikke Diggins vinner Touren, sier Slind.

– Frida Karlsson og Heidi Weng er i en posisjon der de fortsatt kan vinne Tour de Ski, sier NRK-eksperten Torgeir Bjørn.

– Vi skulle gjerne ha tatt inn mer på Diggins, men jeg er fornøyd med at jeg er med inn, sier Heidi Weng til VG. De to norske endte drøyt 50 sekunder bak Diggins.

Jessie Diggins var tilsynelatende i tårer i målområdet etter triumfen - men det benekter hun overfor VG:

– Nei, jeg gråt ikke, jeg var bare veldig sliten.

Løpet var på hele 22 kilometer, og føret var seigt.

Jessie Diggins gikk først ut - og gikk fort fra start. Alle tapte til amerikaneren i begynnelsen av løpet.

– Det var hardt, men jeg er fornøyd, sier Diggins.

– Hun har gamblet på en skikkelig kalasåpning. Til og med hun skal fullføre fem runder, sier Niklas Dyrhaug på Viaplay.

Men Diggins - med både mor og far og søster på plass langs løypa - parkerte alle konkurrenter og vant til slutt med 46 sekunder .

– Imponerende mot en stor gruppe som kan bytte på å dra, fastslår Dyrhaug.

De siste kilometer røynet det på for Diggins, som likevel tok sin 17. verdenscupseier.

Frida Karlsson, Heidi Weng, Astrid Øyre Slind, Krista Pärmäkoski og Katharina Hennig gikk sammen, og etter hvert begynte de å plukke rivaler. De tok igjen Emma Ribom og Jonna Sundling. Spørsmålet var om de også ville klare å ta igjen Linn Svahn og Victoria Carl - som lå som nummer to og tre.

– Heidi ser veldig bra ut, sier Dyrhaug.

De tok igjen Svahn, mens Carl fikk nye krefter og gikk alene i mål som nummer to.

– Frida og Heidi gjorde jobben, sier Astrid Øyre Slind til VG.

– Jeg tenkte at jeg ville ha det billigst mulig.

Heidi Weng i aksjon på 20 km skøyting 1. januar. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Anne Kjersti Kalvå ble en stund liggende alene i et vakuum og tapte mye. Hun ble etter hvert liggende i en gruppe med Kristin Austgulen Fosnæs og Margrethe Bergane. Disse tre endte to og et halvt minutt bak Diggins.

Kristine Stavås Skistad gikk ut som nummer 30. Hun falt, ikke uventet, atskillig nedover på resultatlisten. Han tapte tre minutter på den første halvdel av løypa, og minuttene fortsatte å rulle på mot slutten. Skistad kom i mål som nummer 49, åtte minutter og 13 sekunder bak Diggins.