Administrasjonen i Bærum ville opprinnelig ikke støtte håndball-VM med en krone, men kommunepolitikerne snudde denne uken.

– Vi er kjempeglade for det, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– Vi sier ja og gir vår fulle støtte til et håndball-VM i Telenor Arena. Det er et spennende mesterskap, der det handler om å skape stolthet, identitet og felles opplevelser i vår kommune, sier Haakon Kvenna Veum (H) til Asker og Bærum Budstikke.

Kåre Geir Lio Håndballpresident

Lio sier at Håndballforbundet ønsker å skape «hele Norges samfunnshus» i Bærum. Om knappe 11 måneder skal VM-finalen for menn spilles for 15.000 tilskuere i Telenor Arena.

Norge arrangerer mesterskapet sammen med Danmark og Kroatia. Håndballforbundet besluttet i januar å gå vekk fra den opprinnelige planen om å splitte opp den norske delen av VM. Nå skal to innledningspuljer, hovedrunde, kvartfinale, semifinale og finale spilles i Bærum.

Norge skal også arrangere to gruppespill i herre-EM året etter. De 12 kampene blir etter alt å dømme også lagt til Bærum.

– I den grad vi kan ting til, vil vi legge det til Telenor Arena. Usikkerheten knytter seg til avtaleverket og om hallen på det tidspunktet er disponibel. Planen er jo at den skal bygges om, sier Lio.

Trondheim Spektrum hadde stor suksess som EM-arrangør for Sander Sagosen & co. 2020. Men nå har Trondheim kommune har avslått håndballforbundets søknad om 10 millioner kroner i støtte til VM 2025 og EM 2026.

– Er årsaken til at Trondheim ikke lenger skal arrangere mesterskap at dere ikke får økonomisk støtte?

– Vi har arrangert mesterskap i Trondheim både i 2020 og 2023. Det første kom som et resultat av en avtale om at vi skulle legge et mesterskap til byen om det ble bygd hall. Norsk håndball brukte nesten 14 millioner på fjorårets kvinne-VM, men vi klarer ikke å få dette i hop om vi ikke har lokale myndigheter med oss, svarer Lio.

Han antyder at det økonomiske overskuddet fra VM i desember – med gruppespill i Stavanger og hovedrunde i Trondheim – ikke er stort.

– Men vi får det til å gå rundt, opplyser håndballpresidenten.

Norge skal i tillegg til de to mesterskapene for menn også arrangere EM for kvinner i 2028.

– Vi ønsker å få topphåndballen ut til folket, inspirere norsk håndball, skape lokal utvikling, og oppfylle myndighetens ønske om at Norge skal tiltrekke seg store arrangementer, sier Kåre Geir Lio.