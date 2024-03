Han er den engelske landslagshistoriens mestscorende spiller. Nå er Kane også giftigst i årets Champions League-sesong - sammen med PSGs Kylian Mbappé (25). Spissene har begge seks fulltreffere. Det er én mer enn Erling Braut Haaland (23), som onsdag møter FC København i Manchester.

Tirsdag bidro to nye Kane-mål til at tyske Bayern snudde 0–1-tapet for Lazio for tre uker siden til sammenlagtseier i 8-delsfinalens returoppgjør på Allianz Arena.

14. mars er laget fra München dermed i bollen med lag som blir trukket til kvartfinale i Europas gjeveste klubbturnering.

2–0: Kane var plassert på rett sted da Lazio-keeper Ivan Provedel ga retur på et skudd fra Leroy Sané midtveis ut i andre omgang. Foto: Angelika Warmuth / Reuters / NTB

I tysk Bundesliga er mesterlaget 10 poeng bak Bayer Leverkusen. Rekken på 11 strake seriemesterskap ligger an til å bli brutt. Trener Thomas Tuchel (50) har allerede fått beskjed om at han er ferdig til sommeren uavhengig av hva som skjer.

Seieren i Champions League var samtidig en etterlengtet opptur.

Etter 39 nervøse minutter headet Kane inn 1–0. På overtid i første omgang økte Thomas Müller (34) til 2–0. Deretter scoret Kane sitt andre for kvelden, og 33. totalt etter overgangen fra Tottenham sist sommer, etter en retur fra Lazio-keeper Ivan Provedel (29).