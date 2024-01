Sist Klæbo røk i en semifinale var under verdenscupen i Lillehammer i 2018.

– Jeg kjenner jeg er litt likegyldig, sier Klæbo til Viaplay og legger til at han ikke hadde punchen som skulle til.

Klæbo fikk influensa i julen og måtte stå over Tour de Ski. Han forteller at han var syk i ti dager.

– Det har vært drit. Jeg har prøvd å komme tilbake i trening. (...) Det var en dårlig start på helgen, sier Klæbo til Viaplay.

Selv om finalen ble uten Klæbo tapetserte Norge pallen. Valnes vant foran Ansgar Evensen og Even Northug. Harald Østberg Amundsen ble nummer fire.

– Artig sprintløype med et langt oppløp. Jeg tenkte oppløpet at jeg hadde ganske mye saft i armene. Å ha krefter på et langt oppløp er ganske deilig. (...) Jeg kjenner at jeg er godt trent, bedre enn noen gang, sier Valnes til Viaplay og smiler godt.

Klæbo har vært fullstendig dominerende på sprint i mange år, han ble verdensmester på sprint i 2019, 2021 og i 2023 og olympisk mester i 2018 og 2022. Det begynte bra i Oberhof, Klæbo var nest raskest på prologen, bare slått av Østberg Amundsen.

Men i semifinalen gikk langrennsbomben av, det var over og ut for Klæbo.

Både Ansgar Evensen og Erik Valnes var foran Klæbo i mål. Dermed var muligheten for trønderen å gå videre på tid. Men det klarte ikke 27-åringen. De to lucky loser-plassene tok Valerio Grond fra Sveits og Harald Østberg Amundsen i semifinaleheat nummer to. Even Northug var best i den semifinalen.

Norge hadde seks løpere i kvartfinale, fem videre til semifinale og fire i finale. Den eneste som ikke tok seg videre av de norske var altså Klæbo.

I FINALE: Harald Østberg Amundsen er klar for finale i Oberhof. Foto: RONALD WITTEK / EPA / NTB

Ansgar Evensen gikk en kjempefinale og hadde lenge los på sitt livs første verdenscupseier, men Valnes var ekstremt strek på oppløpet og staket seg inn til seier. Men det ble karrierens første pallplass i verdenscupen for Evensen.

– Det er helt utrolig morsomt. Pallplassen betyr kjempemye. Det er morsomt når det blir så jevnt, sier Evensen til Viaplay.

Even Northug syns det var befriende at pallplassen denne sesongen endelig kom.

– Jeg er litt sprekere i skrotten nå, da er det mer å kjøre med, sier Northug til Viaplay etter 3. plassen.

Harald Østberg Amundsen vant Tour de Ski og rykker ytterligere fra Klæbo sammenlagt i verdenscupen etter fredagens sprint.

– Det er ikke typisk norsk å være fornøyd med 4. plass. Men dette var en maksdag for meg. Skikkelig kult å få til en så god klassisk sprint. Det har nesten vært litt mye flyt litt lenge nå, venter nesten på at veggen skal komme, sier Østberg Amundsen til Viaplay.

Det er tre renn i tyske Oberhof denne helgen. Lørdag er det 20 kilometer fellesstart, mens det avsluttes med stafetter søndag.