Vinner Carlsen stikker av med nesten 2,2 millioner kroner. Taperen får nær 1,1 mill. kroner.

Det er tredje gang på rad Carlsen vinner Champions Chess Tour-finalen: 2021, 2022 og 2023.

– Jeg er utrolig fornøyd. Dette er det sterkeste feltet som har vært i en finale, sier han til TV 2.

– Jeg var ikke i form i dag. Jeg våknet tidlig kjente spenningen i kroppen. Men det virket som om han også var litt preget, sier Carlsen om So.

Sjakkekspert Tarjei J. Svensen, som jobber for chess.com, mener at Wesley So er preget av at han har for stor respekt for Magnus Carlsen:

– Ja, han har for stor respekt for Magnus. Det skinner gjennom ikke bare i alle intervjuene der han stadig gjentar det, men også over brettet.

– So er selvsagt en fantastisk spiller som sjelden gjør store feil, men han har et problem med å være for solid. Det gjør at han sjelden våger å ta stor risiko, og da er det vanskelig å slå Carlsen, sier Svensen - og fortsetter:

– Det at han har så mye respekt for Magnus, er noe som har preget de mange oppgjørene mellom dem.

– Jeg har fortsatt veldig lyst til å vinne når jeg spiller, sier Magnus Carlsen til TV 2.

På TV 2s spørsmål om hvor mange pils han må ta før det blir jevnt med rivalene, svarer han:

– Det har jeg ikke tenkt å prøve!

Etter at Carlsen tok første stikk fredag, måtte So gå vinnende ut av lørdagens andre del av finalen for å ha noen mulighet.

Men det åpnet katastrofalt for So da han tapte med hvitt i det første partiet.

Med hvitt skulle Carlsen fortsette ferden mot triumf totalt. Han kom i akutt tidsnød, og etter et ekstremt dramatisk sluttspill utlignet So til 1–1 for dagen.

– Jeg kjenner det går saktere i hodet i dag, sier Carlsen til TV 2 om det partiet.

– Da fikk jeg i hvert fall en seier, sier So og snakker seg selv ned til TV 2.

Tredje parti endte med remis, og så vant han det fjerde partiet og dermed også tittelen.

– Jeg hadde ikke veldig lyst til å spille armageddon, sier Carlsen. Om det hadde blitt remis, måtte de ha spilt armageddon for å avgjøre lørdagens sett.

Carlsen vant tre av de digitale turneringene - og nå sluttspillet i Champions Chess Tour:

Foto: Faksimile fra X

Den første dagen av finalen hadde Magnus Carlsen hele 98,1 prosent nøyaktighet i spillet sitt. Det betyr at han - i snitt - valgte riktig trekk i 98,1 prosent av trekkene. Dag to hadde han og So enda bedre nøyaktighet i snitt i sine tre første partier.

– Snittet er selvsagt ekstremt, selv for Carlsen, sier Tarjei J. Svensen hos chess.com.

– Det at So hadde et snitt på 96,4 fredag viser at begge spillerne spilte bortimot feilfri sjakk de fire første partiene, men også at partiene var lite komplekse, altså at de fikk stillinger som var såpass enkle og at det dermed var lettere å spille presis sjakk.

Her kan du spille gjennom partiene (ekstern lenke)

Total statistikk mellom disse to i hurtigsjakk: Carlsen 33 seirer, So 18 seirer, 40 uavgjort.