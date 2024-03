Max Verstappen måtte tidlig kjøre inn i pit. Det var åpne flammer i bremsene, og han måtte gi seg. Det er første gang siden Australia i 2022 at verdensmesteren må bryte.

Noen runder senere måtte Lewis Hamilton styre bilen inn til siden. Det virket som motoren røk, og det var slutt også for briten.

Det er andre gang i historien at begge disse to må bryte et Formel 1-løp. Sist var på Monza i 2021 da de kolliderte. Så dette er altså første gang begge ryker ut på grunn av tekniske problemer.

– Jeg fikk trøbbel med bremsene høyre bak, og bilen var også vanskelig å kjøre. Så tok det fyr, sier Verstappen til Viaplay.

Etter at Verstappen i beste startposisjon tok ledelsen, ble han forbikjørt av Carlos Sainz på den andre runden. Så forsvant altså Verstappen ut av løpet. Sainz vant løpet suverent.

– Det er ikke sikkert at Verstappen hadde vunnet dette løpet om han hadde vært med, sier Viaplay–kommentator Atle Gulbrandsen.

– Det er «Verstappen-dominans» over Carlos Sainz, sier hans kollega Henning Isdal - og fortsetter:

– Han blir utrolig attraktiv på førermarkedet for neste sesong. Var det så lurt av Ferrari å kvitte seg med Sainz?

Ferrari har bestemt seg for å hente Lewis Hamilton. Det betyr at det ikke er plass til Sainz i 2025, etter som Charles Leclerc har skrevet langtidskontrakt.

– Kanskje det blir et bytte med Mercedes? At Hamilton går til Ferrari og Sainz til Mercedes? undrer Isdal.

I McLaren var det teamordre midtveis i løpet. Oscar Piastri på hjemmebane fikk beskjed om å slippe Lando Norris forbi, og han fulgte lojalt ordren.

Sainz vant foran Ferrari-kollega Charles Leclerc, og med Lando Norris på 3. plass. McLaren-kollega Oscar Piastri ble nummer fire, Sergio Pérez i Red Bulls «rakett» nummer fem og 42 år gamle Fernando Alonso nummer seks.

George Russell i Mercedes lå på 7. plass da han krasjet kraftig på den siste runden. Han gikk selv ut av vraket og inn i legebilen. Dermed ble løpet stoppet én runde før mål.

Dette er bare den tredje seieren til Sainz i karrieren. Han vant i Singapore i fjor (den eneste som klarte å slå Red Bull) og på Silverstone året før.

– En av Formel 1-historiens største prestasjoner, sier Henning Isdal om Sainz - med tanke på at han ble blindtarmsoperert for bare 16 dager siden.

– Livet er noen ganger crazy. Det har vært en berg-og-dal-bane med pallen i Bahrain, blindtarmoperasjon i Saudi-Arabia og nå seier her, sier Sainz i arenaintervjuet.

Det er første dobbeltseier til Ferrari i Australia siden Schumacher-Barrichello i 2004.