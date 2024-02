Fredag kjører Narve Gilje Nordås opp til innendørs-VM med 3000 meter i Madrid. Stevnet kan sees på VG+ Sport fra 18.35.

– Jeg ligger langt foran der jeg var i fjor. Det endte ganske greit da også, sier han til VG.

I januar fikk han prisen for Årets Gjennombrudd på Idrettsgallaen. Nå er han på vei mot VM i Glasgow som starter fredag neste uke.

Da VM-bronsen ble sikret i Budapest var Gjert Ingebrigtsen i byen. Men han hadde ingen akkreditering. I oktober fastslo friidrettsforbundet at treneren heller ikke i 2024 får akkreditering til innendørs-VM og EM utendørs.

– Gjert Ingebrigtsen vil være i Glasgow, men får ikke akkreditering i tråd med det som ble bestemt i fjor høst. Det er dessuten veldig trangt om akkrediteringene. Jeg fikk akkreditering så sent som onsdag, opplyser forbundets sportssjef, Erlend Slokvik.

MED TRENEREN: Gjert Ingebrigtsen fulgte Narve Gilje Nordås i Hytteplanmila i oktober. Foto: Helge Mikalsen / VG

Hverken Jakob Ingebrigtsen eller noen av brødrene stiller i innendørs-VM

– Jeg tar det som det kommer. Men det er kort vei og ikke så langvarig som OL eller VM. Et veldig komprimert stevne. Det får bli som det blir, mener Gilje Nordås. Torsdag ble han tatt ut til VM sammen med fem andre norske utøvere, men det er ikke sikkert Karsten Warholm stiller.

Mandag ble det kjent at Gjert Ingebrigtsen er siktet for et tilfelle av kroppskrenkelse i saken politiet i Sør-Vest etterforsker.

– Spiller siktelsen noen rolle for samarbeidet deres?

– Det gjør den ikke. Vi trener som vanlig, svarer 25-åringen.

Gilje Nordås tilbrakte fjorårssesongen i flytsonen. Persen på 1500 meter ble senket med nesten syv sekunder.

STORT ØYEBLIKK: Narve Gilje Nordås tok til gledestårene etter å ha løpt 1500 meter på 4.29,47 på Bislett i fjor sommer. Her med Mounir Akbache. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

– Treningen har gått på skinner siden 1. oktober, sier 25-åringen.

På slutten av fjoråret satte han pers på 10 km gateløp (27,58 min.) i Hytteplanmila og levert ny norsk rekord på 5 km (13,26 min.) i franske Lille. Men storparten av vinteren har vært tilbrakt på rundt 2320 meters høyde i Sierra Nevada.

– Jeg har fått 60 dager i høyden frem til nå. Akkurat det jeg skal ha. Ingen skader. Ingen sykdom, beskriver Narve Gilje Nordås.

I april er han tilbake for en ny måned i det spanske høyfjellet. Løperfenomenet fra Klepp mener han er på god vei til å kunne utfordre Jakob Ingebrigtsen om både EM- og OL-gull til sommeren.

Men sesongdebuten i franske Liévin var et aldri så lite sjokk.

– Jeg var veldig rusten. Det var et halvt år siden jeg sist jeg hadde kjent på farten. Nokså uvant, forklarer jærbuen.

Han ble hengende etter i 1500 meter, satte pers innendørs, men havnet over tre sekunder bak vinner, franskmannen Azeddine Habz.

– Utendørs har jeg kommet meg godt opp underveis og hatt en god avslutning. Men nå hadde jeg ingen av delene. Dårlig taktisk, slår han fast.

– Jeg blir ikke stresset av et dårlig løp. Det er bare sunt med litt motgang. Du blir ekstra skjerpet. Det kommer ikke av seg selv.

Fredag entrer han innendørsarenaen Gallur i Madrid. Det blir viktig å bli bedre vant til kortere langsider og doserte svinger før VM neste helg.

Narve Gilje Nordås løper 3000 meter i Spania – og du kan se stevnet på VG+ Sport fra 18.30-tiden.

Han satte i fjor vinter norsk rekord på 3000 innendørs under kretsmesterskapet i Rogaland med 7.45,39. Men mistet senere rekorden til Jakob Ingebrigtsen (7.40,32).

– Jeg tror det er en fordel med et lengre løp nå. Jeg tror det skal bli ganske mye bedre enn i Frankrike, sier Gilje Nordås og legger til:

– Sånn har det i hvert fall sett ut på trening etterpå.