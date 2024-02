Dermed har Gemma Graingers to første kamper som sjef endt med seirer på 3–0 og 5–0.

Det ble aldri særlig spenning da Norge tok fatt på det avgjørende dobbeltmøtet mot Kroatia, for å sikre plassen i A-gruppen i Nations League.

Norge, som havnet på tredjeplass etter høstens Nations League, møtte Kroatia, som ble nummer to på B-nivå.

Det var en enorm nivåforskjell foran de 5360 fremmøtte.

Dobbeltoppgjøret mellom Kroatia og Norge handler om retten til å spille på nivå A i årets EM-kvalifisering til neste års sluttspill i Sveits.

I april starter kvalifiseringen til EM i Sveits i 2025. Det er satt opp på disse datoene: 3 til 9 april, 29 mai til 4 juni, 10 til 16 juli, og fortsetter utover høsten 2024.

Gruppevinnerne og gruppetoerne på nivå A i EM-kvaliken er direkte kvalifisert (åtte nasjoner).

Gruppetreerne og gruppefirerne på nivå A skal ut i dobbeltoppgjør mot gruppevinnerne og de tre beste gruppetoerne på nivå C.

Gruppevinnerne og de to best rangerte gruppetoerne på nivå B skal ut i dobbeltoppgjør mot de to dårligste gruppetoerne og de fire gruppetreerne på nivå B.

Vinnerne av disse dobbeltoppgjørene utgjør de 14 nasjonene som går videre til andre runde i playoff. Vinnerne her (7) går til EM.

– Det var en stor forskjell mellom lagene, innrømmer Norges landslagstrener Gemma Grainger til VG.

– Vi dominerte begge kampene. Jeg er en veldig fornøyd trener nå. Vi scorer fem, treffer stolpene og dominerer, sier Grainger.

– Det er bra at vi får vist at det er nivåforskjell. Vi leverer to solide kamper og viser at vi er et steg foran Kroatia. Og slik skal det være, sier Guro Reiten til VG.

– Er det fortsatt for store gap mellom lagene?

– Jeg synes ikke det. Det er mer kudos til oss for at vi presterer to profesjonelle og gode prestasjoner, sier Reiten.

Hun mener det er en god start for Norge med ny landslagssjef.

– En god start med et nytt trenerteam. Vi må bare bygge videre på det, sier Vilde Bøe Risa til VG.

– Vi er ranket høyere enn Kroatia og skal vinne disse kampene. Men det er vanskelig mot lag som ligger lavt. VI klarer det bra i store perioder i begge kampene.

Norge tok fatt på returmøtet med 3–0 i potten, og satte like så godt inn fem mål til i Stavanger.

Det til tross for at Norges ferske landslagssjef Gemma Grainger gjorde seks endringer på laget i forkant av kampen.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen returnerte til sine respektive klubber mandag, som følge av skader i det første oppgjøret.

Da sto reservene frem. Jærbuen Elisabeth Terland, som fikk sjansen fra start, satte inn Norges første scoring da hun lobbet ballen over keeper fra ti meters hold allerede etter åtte minutter.

På hjemmebane: Elisabeth Terland er fra Jæren og fikk sjansen fra start i Stavanger. Hun takket for tilliten og satte inn Norges første scoring. Foto: Carina Johansen / NTB

Deretter var det Hegerbergs superreserve, Sophie Román Haug, sin tur.

Hun både doblet ledelsen, før hun like så godt sendte Norge inn til pause med en tremålsledelse.

To av Norges spillere jaktet hat tricket i andre omgang.

Frida Maanum kom inn etter pausen og sendte et kremmerskudd av et frispark i mål, før hun ti minutter før slutt driblet seg forbi to-tre spillere og var iskald i avslutningen.

– Det er helt rått å se på. Det er bilder vi liker å se, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Etter hvilen fikk Brann-spiller Justine Kielland debuten på A-landslaget. Hun kom inn som midtbanespiller, og Ingrid Syrstad Engen ble flyttet ned som midtstopper.

Debuten fikk også lagvenninne Signe Gaupset (18). Hun har herjet for Brann i Champions League denne høsten, og nå fikk hun endelig prøve seg på Norges høyeste nivå.

Dermed skal Norge bryne seg på A-nivå også i neste runde av Nations League. Det var viktig med tanke på EM-kvalifiseringen som starter til våren.

