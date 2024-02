Motorsport handler mye om penger. Dennis Hauger må hente inn over 20 millioner kroner til sin Formel 2-satsing i 2024.

Martinius Stenshorne imponerte så stort i det såkalte FRECA-mesterskapet (2. plass og beste rookie) i fjor at han nå har tatt steget opp til Formel 3.

– Det er ekstremt store penger. Det er en evig kamp, sier pappa Martin Stenshorne til VG.

– Vi er så heldig å ha en avtale med All Road Management, som vi knyttet oss til i 2021. De har virkelig gått inn og tatt tak de siste årene. Det gjelder både sportslig og økonomisk - og de har et bredt nettverk, fortsetter faren.

Sjef for All Road Management er Nicolas Todt, som har en mer berømt far, som heter Jean Todt og som var Ferrari-sjef den gang Michael Schumacher tok fem VM-gull på rad fra 2000 til 2004. Siden ble han president i det internasjonale bilsportforbundet.

Sønnen har altså satset som manager i motorsport. I stallen hans er foruten Stenshorne, blant annet Ferrari-profilen Charles Leclerc, den gamle Formel 1-helten Felipe Massa og den ikke fullt så store Formel 1-helten Daniil Kvjat.

– Nicolas Todt hjelper oss til å finne sponsorer og investorer, forteller Martin Stenshorne.

PASSER PÅ: Pappa Martin Stenshorne var med da sønnen Martinius Stenshorne testet i Bahrain. Foto: Diederik van der Laan, Dutch Photo Agency

– Ikke bare sponsorer?

– Nei, vi har sikret oss gjennom investorer. De investerer selvfølgelig i håp om å tjene penger, så de vil få sin del av fortjenesten om det går som vi håper. De risikerer jo også å tape på investeringen sin. I noen år fremover vil de være en del av budsjettet vårt, forteller Martin Stenshorne.

Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen kommenterer dette slik til VG:

– Det økonomiske bak Stenshorne virker veldig solid. Det er ikke vanlig at et management er med på å betale så mye som Martinius’ management gjør. Det viser at de har en enorm tro på Martiniuis.

– De gjør også jobben lettere for Martinius og teamet rundt ham i Norge, for det er mange titall millioner kroner som skal på plass de neste årene.

Martinius Stenshorne på gutterommet hjemme på Hokksund - med sine førerdresser gjennom årene hengt opp bak ham. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Martinius Stenshorne kjørte i fjor i det regionale europeiske mesterskapet, før han denne sesongen tar steget opp til Formel 3.

Det er i alt ti løpshelger, som starter i Bahrain sammen med Formel 1 og Formel 2 denne helgen. Stenshorne gjorde en god figur på testen, som også var i Bahrain, forrige uke.

– Som de fleste andre som kjører formel-biler, så har jeg et klart mål om å komme til Formel 1, sier Martinius Stenshorne til VG.

– Men det er sinnssykt få som får sjansen. Hvis jeg ikke blir Formel 1-fører, håper jeg at jeg kan bli heltidsfører og leve av racing.

– Det er et veldig lite nåløye å komme til Formel 1. Det er litt synd at det er sånn, og i år opplever vi også at ingen unge kommer inn som nye førere. De fleste teamene vil helst ha erfarne førere for tiden.